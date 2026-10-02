Atacuri aeriene puternice asupra Kievului. Un mort și doi răniți: traficul pe podurile peste Nipru, restricționat

O persoană a murit și alte două au fost rănite în urma atacurilor aeriene rusești asupra capitalei ucrainene Kiev, au anunțat vineri autoritățile orașului. Atacurile au provocat incendii și au dus la închiderea a două dintre podurile importante peste fluviul Nipru, relatează Reuters. Dronele rusești au lovit joi mai multe obiective din Kiev, inclusiv o școală și Podul de Sud, provocând incendii în capitală. Podul de Sud a fost lovit pentru a treia oară în aceeași zi.
Podurile peste Nipru, închise după atacurile repetate
După atacurile aeriene rusești asupra capitalei Kiev, traficul pe Podul de Sud și pe Podul Paton a fost închis, în timp ce pe Podul Metro au fost instituite restricții. În urma atacurilor, circulația metroului și a transportului public terestru din capitala ucraineană a fost, de asemenea, afectată, mai scrie Reuters.
Un incendiu a izbucnit și la etajele superioare ale unui bloc de locuințe din Kiev, după ce fragmente de dronă au lovit clădirea.
Atac Kiev/ Profimedia
Atacul asupra infrastructurii din capitalala ucraineană a avut loc după ce, în cursul zilei de joi, două drone au lovit în apropierea structurii de susținere a Podului de Sud. O primă evaluare nu a indicat existența unor pagube critice la nivelul construcției.
Ce susține Ministerul rus al Apărării
Ministerul rus al Apărării a afirmat, într-un mesaj publicat pe Telegram, că dronele rusești au lovit mai multe obiective, enumerând în acest sens un pod peste Nipru din Kiev, o centrală electrică din regiunea din jurul capitalei, portul Izmail, în apropiere de Odesa, precum și o navă de marfă. Potrivit ministerului rus, obiectivele vizate erau utilizate în scopuri militare.
Atacuri ucrainene asupra unor obiective din Rusia
La polul opus, drone ucrainene au vizat instalații industriale din orașul rus Volgograd, unde se află una dintre marile rafinării de petrol ale țării. Guvernatorul regiunii a declarat că atacurile au provocat un incendiu și rănirea unei persoane după ce dronele au lovit un bloc de apartamente.
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia au costat țara 1% din produsul intern brut. El a făcut afirmația în contextul în care pagubele produse infrastructurii petroliere au contribuit, potrivit autorităților ruse, la formarea unor cozi la stațiile de alimentare.