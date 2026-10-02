Atacuri aeriene puternice asupra Kievului. Un mort și doi răniți: traficul pe podurile peste Nipru, restricționat

Publicat 2 oct. 2026, 11:21 Actualizat 2 oct. 2026, 11:25

O persoană a murit și alte două au fost rănite în urma atacurilor aeriene rusești asupra capitalei ucrainene Kiev, au anunțat vineri autoritățile orașului. Atacurile au provocat incendii și au dus la închiderea a două dintre podurile importante peste fluviul Nipru, relatează Reuters. Dronele rusești au lovit joi mai multe obiective din Kiev, inclusiv o școală și Podul de Sud, provocând incendii în capitală. Podul de Sud a fost lovit pentru a treia oară în aceeași zi.

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