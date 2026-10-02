Președintele sud-coreean Lee Jae Myung amenință Ucraina cu măsuri suplimentare în disputa privind soldații nord-coreeni: informațiile ar fi fost secrete

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 2 oct. 2026, 13:56

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a avertizat vineri Ucraina că Seulul ar putea lua măsuri suplimentare în disputa privind transferul a doi soldați nord-coreeni capturați. Lee cere Kievului să recunoască existența unui acord de confidențialitate referitor la transferul acestora și să prezinte scuze publice.

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