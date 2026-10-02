Președintele sud-coreean Lee Jae Myung amenință Ucraina cu măsuri suplimentare în disputa privind soldații nord-coreeni: informațiile ar fi fost secrete

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a avertizat vineri Ucraina că Seulul ar putea lua măsuri suplimentare în disputa privind transferul a doi soldați nord-coreeni capturați. Lee cere Kievului să recunoască existența unui acord de confidențialitate referitor la transferul acestora și să prezinte scuze publice.
„Dacă refuzul de a recunoaște faptele și de a prezenta scuze publice continuă, vom lua măsuri suplimentare”, a declarat Lee într-o postare pe X.
Președintele sud-coreean și-a exprimat, de asemenea, „regretul profund” față de ceea ce a descris drept comentarii ucrainene privind un conflict militar iminent între Coreea de Nord și Coreea de Sud. Lee a afirmat că aceste declarații echivalează cu încurajarea războiului în Peninsula Coreeană.
De la ce a pornit disputa diplomatică dintre Seul și Kiev
Seulul și Kievul se află într-un conflict diplomatic de când președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat luna trecută, în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, că Ucraina a transferat în Coreea de Sud doi prizonieri de război nord-coreeni capturați în timp ce luptau pentru Rusia.
Ulterior, Seulul a acuzat Kievul că a încălcat un acord privind păstrarea confidențialității transferului, destinat protejării celor doi soldați. Oficialii ucraineni au negat însă existența unui astfel de acord.
Ambasada Ucrainei la Seul nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii cu privire la declarațiile președintelui sud-coreean.