Momentul în care o ursoaică se năpustește asupra unei mașini. Pasagerii urmăresc în șoc cum sare pe capotă și îi rupe tabla cu ghearele

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 2 oct. 2026, 21:41

O întâlnire cu doi urși pe un drum din Hokkaido, Japonia, s-a transformat într-un atac violent asupra unei mașini. Șoferul a oprit pentru a lăsa animalele să traverseze, însă ursoaica s-a întors brusc, a sărit pe capotă și a început să muște și să zgârie autoturismul.

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