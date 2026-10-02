Momentul în care o ursoaică se năpustește asupra unei mașini. Pasagerii urmăresc în șoc cum sare pe capotă și îi rupe tabla cu ghearele
Momentul în care o ursoaică se năpustește asupra unei mașini.
O întâlnire cu doi urși pe un drum din Hokkaido, Japonia, s-a transformat într-un atac violent asupra unei mașini. Șoferul a oprit pentru a lăsa animalele să traverseze, însă ursoaica s-a întors brusc, a sărit pe capotă și a început să muște și să zgârie autoturismul.
Imaginile surprinse de camera de bord au fost puse la dispoziție de poliția din Hokkaido. Înregistrarea arată momentul în care animalul se apropie de mașină și lovește în mod repetat partea din față a vehiculului.
Incidentul are loc pe fondul unei probleme care a devenit tot mai serioasă în Japonia în ultimii ani. În anul fiscal 2025, autoritățile au înregistrat 216 incidente în care urșii au rănit oameni, 238 de persoane afectate și 13 decese, toate aceste valori fiind cele mai mari din seria statistică prezentată de Ministerul Mediului din Japonia.
Ursoaica a atacat mașina după ce inițial fugise
Incidentul s-a produs marți, în localitatea Bifuka din Hokkaido. Mașina circula pe un drum când șoferul a observat un urs brun de talie mare și puiul acestuia traversând carosabilul.
Șoferul a oprit pentru a le permite animalelor să treacă. La început, atât ursoaica, cât și puiul au fugit din zona mașinii.
Situația s-a schimbat însă câteva secunde mai târziu. Ursoaica s-a întors spre autoturism și a pornit în viteză către acesta.
În imaginile surprinse de camera de bord se vede cum animalul sare pe capota mașinii. Ursul își folosește apoi ghearele și dinții pentru a lovi și mușca partea din față a vehiculului.
După ce se retrage pentru scurt timp, ursoaica revine și lovește în mod repetat partea frontală a mașinii. În cele din urmă, animalul pleacă de la fața locului împreună cu puiul.
Poliția din Hokkaido a precizat că atacul a lăsat urme vizibile pe autoturism. Capota a fost îndoită și prezintă zgârieturi, iar în tablă a rămas inclusiv o gaură.
Autoritățile le-au cerut șoferilor să fie foarte atenți atunci când circulă prin zonă, deoarece aceasta se află în apropierea unui habitat cunoscut al urșilor bruni.
Japonia a avut un record de atacuri de urs
Incidentul din Bifuka nu este un caz izolat. Japonia a traversat în anul fiscal 2025 una dintre cele mai dificile perioade în ceea ce privește conflictele dintre oameni și urși.
Datele Ministerului Mediului arată că, între aprilie 2025 și martie 2026, au fost raportate 50.359 de apariții ale urșilor, 216 incidente soldate cu victime și 238 de persoane rănite sau atacate. 13 oameni au murit.
Pentru comparație, în anul fiscal precedent au fost înregistrate 20.370 de apariții, 82 de incidente, 85 de victime și trei decese. În anul fiscal 2023, au fost raportate 24.196 de apariții, 198 de incidente, 219 victime și șase decese.
Creșterea nu se limitează la întâlnirile din pădure. Urșii au ajuns tot mai des în apropierea localităților, a drumurilor, a fermelor și a zonelor locuite, ceea ce mărește probabilitatea unor întâlniri directe cu oamenii.
Autoritățile japoneze au schimbat regulile pentru intervențiile împotriva urșilor
Japonia a adoptat deja măsuri prin care autoritățile locale pot interveni mai rapid atunci când un urs pătrunde în zonele în care trăiesc oamenii.
O modificare a legislației privind protecția și gestionarea faunei sălbatice a intrat în vigoare la 1 septembrie 2025. Aceasta permite, în anumite condiții, folosirea armelor de foc împotriva unui animal periculos care pătrunde în zona de viață a oamenilor, dacă sunt îndeplinite cerințele privind siguranța populației. Procedura, denumită „vânătoare de urgență”, poate fi pusă în aplicare de autoritățile locale prin intermediul unor persoane care îndeplinesc condițiile de pregătire stabilite de lege.
În martie 2026, guvernul japonez a adoptat o foaie de parcurs pentru perioada până în 2030, care include măsuri pentru intervenția de urgență, prevenirea pătrunderii urșilor în localități, controlul populațiilor, pregătirea personalului și protejarea habitatelor.
Planul prevede creșterea semnificativă a resurselor disponibile pentru intervenții.
Până în 2030, autoritățile urmăresc să ajungă la:
2.500 de angajați ai administrațiilor locale implicați în operațiuni de capturare și gestionare a urșilor, de aproximativ trei ori mai mulți decât în prezent;
10.000 de capcane, aproximativ dublu față de nivelul actual;
20.000 de recipiente cu spray pentru alungarea urșilor, de aproximativ trei ori mai multe decât în prezent.
Planul prevede și formarea unor „vânători guvernamentali”, precum și dezvoltarea competențelor specialiștilor care se ocupă de capturarea animalelor.
În paralel, Japonia vrea să folosească mai mult tehnologia pentru monitorizarea urșilor. Sunt prevăzute sisteme ICT pentru transmiterea informațiilor despre aparițiile animalelor, precum și folosirea dronelor și a altor tehnologii pentru supraveghere și intervenție.
Sunt vizate și zonele care îi atrag pe urși spre oameni
Strategia japoneză nu se limitează la capturarea animalelor. Autoritățile vor să reducă și factorii care îi determină pe urși să se apropie de localități.
Printre măsurile prevăzute se află gestionarea pomilor fructiferi abandonați și a altor surse de hrană care pot atrage animalele, amenajarea unor zone-tampon între habitatul urșilor și așezările umane, precum și instalarea unor garduri de protecție.
Guvernul urmărește, de asemenea, introducerea unor planuri de gestionare pe zone, astfel încât regiunile în care apar frecvent urși să poată stabili mai clar unde sunt permise activitățile umane și unde trebuie intensificate măsurile de protecție.
În parcurile naționale sunt prevăzute măsuri suplimentare, inclusiv garduri electrice și spații speciale pentru păstrarea alimentelor, astfel încât hrana oamenilor să nu devină o sursă de atracție pentru urși.
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