MAE, atenționare de călătorie pentru români. Germania prelungește controalele la frontiere până în 2027

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 2 oct. 2026, 20:35

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Germania, după ce autoritățile germane au decis prelungirea controalelor la frontierele terestre până la 15 martie 2027.

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