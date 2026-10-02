MAE, atenționare de călătorie pentru români. Germania prelungește controalele la frontiere până în 2027

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Germania, după ce autoritățile germane au decis prelungirea controalelor la frontierele terestre până la 15 martie 2027.
Asistență consulară pentru cetățenii români aflați în Germania
Potrivit MAE, informaţii suplimentare despre controalele de la frontierele terestre ale Germaniei pot fi consultate pe paginile de internet: https://www.bmi.bund.de/ şi https://bundespolizei.de/.
Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale misiunii diplomatice şi ale oficiilor consulare române din Republica Federală Germania, în funcţie de circumscripţia consulară, apelurile redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă:
* Ambasada României la Berlin: + 49 30 21 239 555, + 49 30 21 239 514, + 49 30 21 239 516;
* Consulatul General al României la Bonn: +49 22 86 838 135, +49 22 86 838 211, +49 22 86 838 244, +49 22 86 838 254;
* Consulatul General al României la Munchen: +49 89 55 3307, +49 89 98 106 143;
* Consulatul General al României la Stuttgart: +49 71 16 648 611, +49 71 16 648 612, +49 71 16
* Consulatul General al României la Stuttgart: +49 17 16 813 450.
Recomandările MAE pentru românii care călătoresc în Germania
MAE recomandă şi consultarea paginilor web http://berlin.mae.ro şi www.mae.ro şi reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceştia au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfat