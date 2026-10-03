Reporter și cameraman, loviți în direct de o dubă scăpată de sub control. Imagini șocante surprinse în direct - VIDEO

Momente dramatice în timpul unei transmisiuni televizate din Mexic. O reporteriță și operatorul său de imagine au fost loviți de o dubă care a derapat pe o șosea aglomerată și a intrat direct în ei, în timp ce transmiteau în direct de la locul unei alunecări de teren. Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional!
Accidentul a avut loc în orașul Monterrey, unde reporterița Alma de la Rosa Flores și cameramanul Cristo Morales realizau un reportaj despre efectele unei alunecări de teren produse în zonă, scrie The Sun.
Cei doi se aflau în fața unui mal de pământ când o dubă care circula pe șosea a pierdut controlul și a derapat și i-a lovit și i-a proiectat către un zid de piatră. Transmisiunea a fost întreruptă instantaneu după impact.
După întreruperea bruscă a imaginilor, legătura a fost preluată de prezentatorul aflat în studio, care a cerut de urgență informații despre locația exactă a echipei pentru a putea fi alertate serviciile de intervenție.
Potrivit presei locale, duba ar fi derapat în timp ce șoferul încerca să evite zona afectată de alunecarea de teren.
Deocamdată, autoritățile investighează circumstanțele în care s-a produs accidentul și modul în care vehiculul a ajuns să lovească echipa de televiziune aflată la marginea drumului.
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