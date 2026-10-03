Reporter și cameraman, loviți în direct de o dubă scăpată de sub control. Imagini șocante surprinse în direct - VIDEO

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 3 oct. 2026, 11:27

Momente dramatice în timpul unei transmisiuni televizate din Mexic. O reporteriță și operatorul său de imagine au fost loviți de o dubă care a derapat pe o șosea aglomerată și a intrat direct în ei, în timp ce transmiteau în direct de la locul unei alunecări de teren. Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional!

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