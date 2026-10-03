Cel mai mare rezervor de apă din Europa a secat. Lacul a ajuns la un nivel nemaivăzut de peste un secol
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Lacul Constance, cunoscut în germană drept Bodensee și considerat cel mai mare rezervor de apă potabilă din Europa, trece printr-o perioadă neobișnuită de secetă.
Nivelul apei a coborât atât de mult încât, în partea vestică a lacului, măsurătorile au ajuns la valori care nu au mai fost întâlnite în aproximativ 135 de ani de observații. Situația este vizibilă pe maluri, iar efectele au început să se resimtă inclusiv în navigație.
Datele recente arată cât de neobișnuită este evoluția. La nivelul de referință din Konstanz, apa a ajuns la aproximativ 250 de centimetri, cu circa 90 de centimetri sub media obișnuită pentru această perioadă a anului. Mai mult, nivelul este atât de scăzut încât lacul se află deja sub valorile minime istorice înregistrate pentru aceeași perioadă, scrie euronews.de.
Un nivel extrem de scăzut pentru această perioadă a anului
Bodensee are în mod normal un ciclu sezonier clar. Apa atinge nivelurile cele mai ridicate în lunile de vară, după care începe să scadă treptat. Cele mai mici valori sunt înregistrate, de regulă, abia în februarie sau martie.
În 2026, însă, acest tipar a fost dat peste cap. Nivelul apei a început să coboare mult mai devreme și a ajuns în timpul verii la valori record pentru anumite zile. În iulie, de exemplu, la Konstanz s-a măsurat un nivel de aproximativ 321 de centimetri, cu doi centimetri sub recordul anterior pentru acea dată, stabilit în anul secetos 1976.
În septembrie, situația devenise și mai severă. Pe 29 septembrie, media zilnică la Konstanz era de 252 de centimetri, față de o medie sezonieră de 342 de centimetri pentru perioada de referință 1991–2020. Nivelul era, de asemenea, sub precedentul minim istoric pentru acea zi, de 263 de centimetri, consemnat în 2003.
Recordul de aproximativ 135 de ani menționat în presa elvețiană privește în special Untersee, partea vestică a Bodensee. SRF relata pe 3 octombrie că aici nivelul este cel mai scăzut de la începutul măsurătorilor efectuate în urmă cu 135 de ani. O publicație regională elvețiană notează că stația de măsurare de la Berlingen are date începând din 1886, iar valoarea actuală este depășită doar marginal de cea înregistrată în 1891.
De ce a pierdut lacul atât de multă apă
Cauzele se acumulează de mai multe luni. Iarna 2025–2026 a adus mai puțină zăpadă în Alpi, ceea ce a însemnat și mai puțină apă disponibilă ulterior prin topirea stratului de zăpadă.
În mod normal, zăpada acumulată în timpul iernii funcționează ca un rezervor natural. Când temperaturile cresc în primăvară și vară, apa rezultată din topire ajunge în râuri și alimentează inclusiv Bodensee. În acest an, o parte importantă din această rezervă a lipsit.
Peste deficitul de zăpadă s-au adăugat lunile cu precipitații reduse. Euronews citează datele autorităților de mediu din Baden-Württemberg, potrivit cărora combinația dintre iarna săracă în zăpadă, lipsa ploilor și temperaturile ridicate a favorizat scăderea neobișnuită a nivelului lacului.
Un alt factor este evaporarea. Temperaturile ridicate din timpul verii au făcut ca pierderea de apă prin evaporare să fie mai mare. Potrivit LUBW, într-o zi călduroasă de vară, evaporarea de la suprafața Bodensee poate ajunge până la 30 de metri cubi pe secundă. În mod obișnuit, această pierdere este compensată de râurile și pâraiele care se varsă în lac, însă acestea au avut la rândul lor debite mult mai mici.
Aportul râurilor din Alpi a scăzut puternic
Un rol esențial îl are Alpenrhein, unul dintre cele mai importante cursuri de apă care alimentează Bodensee. Lipsa precipitațiilor și cantitatea redusă de apă provenită din topirea zăpezilor au afectat și acest afluent.
În perioada de secetă din această vară, unele dintre afluente au avut debite cu aproximativ 70% mai mici decât media pe termen lung, ceea ce a contribuit direct la deficitul de apă al lacului. Această cifră trebuie însă înțeleasă ca referindu-se la anumite cursuri de apă și perioade, nu la faptul că întregul Bodensee ar fi pierdut 70% din volumul său.
Autoritățile germane au explicat că apa care în mod normal ajunge în lac din zona alpină nu a mai fost suficientă pentru a compensa pierderile provocate de evaporare și de scăderea aportului natural. Situația este cu atât mai neobișnuită cu cât, în mod normal, cele mai mici niveluri ale Bodensee apar în lunile de iarnă.
Malurile lacului arată complet diferit
Scăderea apei nu mai este doar o cifră înregistrată de stațiile hidrologice. Pe teren, schimbarea poate fi observată cu ochiul liber.
Zone întinse din apropierea malurilor au rămas descoperite, iar suprafețe care în mod normal se află sub apă sunt acum expuse. În anumite locuri se văd nămolul și vegetația acvatică, în timp ce conturul obișnuit al lacului s-a modificat vizibil.
Publicația elvețiană Südkurier descrie situația din Untersee ca pe una care a schimbat radical aspectul unor zone de coastă. Nivelul foarte scăzut a scos la suprafață porțiuni ale fundului lacului care, în mod obișnuit, nu sunt vizibile.
Scăderea apei afectează și habitatele aflate în zonele puțin adânci. LUBW avertizează că uscarea prematură a acestor suprafețe poate însemna pierderea temporară a unor habitate pentru pești, scoici și alte organisme acvatice. Impactul pe termen lung depinde însă de evoluția nivelului apei în lunile următoare.
Unele porturi au rămas fără suficientă apă
Una dintre cele mai vizibile consecințe este asupra navigației.
Pe 1 octombrie, traficul naval de pe o parte a Untersee a fost oprit temporar. Bodensee-Schiffsbetriebe a suspendat cursele în zonele Radolfzell, Iznang, Mannenbach și Reichenau, după ce nivelul apei a coborât atât de mult încât intrarea în anumite porturi nu mai putea fi garantată în condiții de siguranță.
Operatorii au explicat că navigația fusese menținută până aproape de limita posibilă, însă riscul ca navele să rămână blocate la intrarea în porturi a devenit prea mare. Măsura a fost luată pentru protejarea pasagerilor și a ambarcațiunilor.
Problemele nu se limitează însă la un singur punct al lacului. Și alte zone au înregistrat restricții sau modificări ale condițiilor de navigație în urma perioadei lungi de secetă.
Bodensee este o sursă importantă de apă potabilă
În ciuda imaginilor spectaculoase și a nivelului extrem de scăzut, situația nu înseamnă că milioane de oameni au rămas fără apă potabilă.
Bodensee este utilizat ca sursă de apă potabilă pentru milioane de persoane, iar autoritățile de mediu îl descriu drept cel mai mare rezervor de apă potabilă din Europa. Apa destinată alimentării populației este prelevată din adâncime, ceea ce face ca nivelul actual al lacului să nu echivaleze automat cu o criză imediată a alimentării cu apă.
Problema este însă una importantă din punct de vedere hidrologic și ecologic. Un nivel foarte scăzut al lacului, combinat cu temperaturi ridicate și debite reduse ale afluenților, modifică echilibrul natural al întregului sistem.
În plus, apa din Bodensee nu este singura resursă afectată de seceta din regiune. Râurile și cursurile de apă din sudul Germaniei și din zona alpină au înregistrat la rândul lor niveluri foarte mici, iar condițiile de navigație au fost afectate și pe alte căi navigabile.
Și temperatura apei a atins valori neobișnuite
Seceta nu este singurul record înregistrat la Bodensee în 2026. Lacul a rămas neobișnuit de cald chiar și la începutul lunii octombrie.
Pe 1 octombrie, temperatura medie zilnică a apei măsurată la Bregenz a ajuns la 20,3 grade Celsius. Potrivit datelor citate de WELT, aceasta a fost cea mai ridicată temperatură înregistrată pentru un 1 octombrie în seria de măsurători disponibilă de cel puțin 20 de ani. În aceeași zi din 2025, temperatura fusese de 16,6 grade, iar în 2015 era de numai 12,9 grade.
Apa fusese neobișnuit de caldă pe tot parcursul anului. În luna mai, temperatura medie zilnică a trecut pentru prima dată de 20 de grade la stația din Bregenz, iar în iunie, în timpul unui val de căldură, a ajuns la 27,1 grade. Recordul absolut al seriei este de 27,9 grade.
Astfel, Bodensee se confruntă simultan cu două fenomene neobișnuite: un nivel al apei extrem de scăzut pentru această perioadă și temperaturi ale apei mult peste valorile obișnuite.
Ce se poate întâmpla în următoarele luni
Evoluția lacului va depinde în mare măsură de ceea ce se va întâmpla în Alpi în această toamnă și iarnă. Pentru refacerea rezervelor naturale este nevoie de precipitații suficiente în întregul bazin hidrografic, iar o parte importantă a acestora trebuie să ajungă sub formă de zăpadă în zonele alpine.
O toamnă și o iarnă cu precipitații consistente ar putea contribui la refacerea rezervelor de apă. Dacă iarna următoare ar fi din nou săracă în zăpadă, Bodensee ar putea intra în următorul sezon cald cu un deficit deja acumulat.
Un episod scurt de ploaie nu este suficient pentru a compensa rapid un deficit format de-a lungul mai multor luni. Euronews notează că pentru refacerea semnificativă a nivelului este nevoie de precipitații pe o suprafață largă a bazinului hidrografic, nu doar de ploi locale în zona lacului.
În acest moment, Bodensee nu este „secătuit”, însă nivelul extrem de scăzut din Untersee și valorile neobișnuite înregistrate în restul lacului arată amploarea deficitului de apă acumulat în 2026. Iar imaginile cu malurile retrase, fundul lacului expus și porturile devenite dificil de accesat transformă această problemă hidrologică într-una vizibilă pentru localnici și turiști.
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