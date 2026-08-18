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O femeie s-a aruncat de la etajul 11 în brațele unui pompier

O femeie sare de la etaj

O femeie sare de la etaj

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat18 aug. 2026, 18:42
SursăRealitatea PLUS

Imagini ca-n filme, surprinse în Berlin. O femeie a fost nevoită să sară de la etajul 11 al unui bloc cuprins de flăcări, direct în brațele unui pompier. Femeia încerca să scape din calea focului care i-a cuprins apartamentul.

Femeia a sărit de la etajul 11

În imaginile surprinse în timpul intervenției, aceasta poate fi văzută agățată de fereastră, în timp ce pompierii încearcă să ajungă la ea cu platforma autospecialei.

Într-un moment disperat, femeia se aruncă în gol și este prinsă de pompier.

Din fericire, a scăpat cu răni ușoare și a fost transportată la spital.

Incendiul a afectat peste 100 de locatari, iar aproximativ 130 de pompieri au intervenit pentru stingerea flăcărilor.

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