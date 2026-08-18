O femeie s-a aruncat de la etajul 11 în brațele unui pompier

Publicat 18 aug. 2026, 18:42 Sursă Realitatea PLUS

Imagini ca-n filme, surprinse în Berlin. O femeie a fost nevoită să sară de la etajul 11 al unui bloc cuprins de flăcări, direct în brațele unui pompier. Femeia încerca să scape din calea focului care i-a cuprins apartamentul.

Distribuie articolul