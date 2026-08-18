Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
O femeie s-a aruncat de la etajul 11 în brațele unui pompier
O femeie sare de la etaj
Publicat18 aug. 2026, 18:42
SursăRealitatea PLUS
Imagini ca-n filme, surprinse în Berlin. O femeie a fost nevoită să sară de la etajul 11 al unui bloc cuprins de flăcări, direct în brațele unui pompier. Femeia încerca să scape din calea focului care i-a cuprins apartamentul.
Citește și
- 18:57Escaladare în Orientul Mijlociu: Israelul a lovit o bază militară din Siria
- 18:36Serghei Lavrov, noi declaraţii controversate: ”Rusia şi Coreea de Nord vor să construiască o nouă ordine mondială”
- 18:29Pompierii din Europa, mobilizare uriașă împotriva incendiilor
- 18:26Pană totală de energie pe un distrugător american din Marea Chinei de Sud VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News