Serghei Lavrov, noi declaraţii controversate: ”Rusia şi Coreea de Nord vor să construiască o nouă ordine mondială”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 18:36

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, i-a transmis omologului său nord-coreean că Moscova și Phenianul colaborează pentru construirea unei „noi ordini mondiale juste”, după ce Coreea de Nord a sprijinit Rusia în respingerea forțelor ucrainene din regiunea Kursk anul trecut, relatează Reuters.

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