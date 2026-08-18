Serghei Lavrov, noi declaraţii controversate: ”Rusia şi Coreea de Nord vor să construiască o nouă ordine mondială”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, i-a transmis omologului său nord-coreean că Moscova și Phenianul colaborează pentru construirea unei „noi ordini mondiale juste”, după ce Coreea de Nord a sprijinit Rusia în respingerea forțelor ucrainene din regiunea Kursk anul trecut, relatează Reuters.
Lavrov elogiază sprijinul militar al Phenianului
Într-un mesaj adresat ministrului nord-coreean de externe, Choe Son Hui, Lavrov a reafirmat, de asemenea, angajamentul Moscovei de a intensifica cooperarea în toate domeniile şi de a contribui la securitatea regională şi internaţională, a anunţat marţi agenţia de ştiri nord-coreeană KCNA.
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a trimis aproximativ 14.000 de soldaţi în Rusia la sfârşitul anului 2024 pentru a ajuta Moscova să respingă o incursiune ucraineană de amploare în regiunea Kursk. Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat victoria în mai 2025 şi a mulţumit public Phenianului pentru ajutorul acordat.
Coreea de Nord şi Rusia continuă să stabilească o „ordine mondială nouă şi dreaptă, bazată pe egalitate autentică şi interese naţionale”, a afirmat Lavrov în mesajul său, potrivit KCNA.
„Participarea personalului militar al Armatei Populare Coreene la operaţiunile de alungare a clicii naziste ucrainene şi a mercenarilor străini din Kursk este o dovadă clară a tradiţiei camaraderiei de luptă făurite de eroicele generaţii anterioare”, a declarat Lavrov.
Noi temeri privind implicarea Coreei de Nord în războiul din Ucraina
De la invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022, Rusia a încercat adesea să caracterizeze guvernul preşedintelui Volodimir Zelenski drept „nazist”, hotărât să-i persecute pe vorbitorii de limbă rusă din Ucraina. Zelenski, care este evreu, şi aliaţii săi occidentali resping această caracterizare ca fiind absurdă.
Coreea de Sud şi ţările occidentale sunt îngrijorate că Phenianul ar putea primi ajutor din partea Moscovei pentru dezvoltarea armamentului, în schimbul sprijinului acordat în Ucraina.
La începutul acestei luni, Zelenski a declarat că până la 50.000 de soldaţi nord-coreeni vor fi trimişi în Rusia într-o nouă desfăşurare de forţe, pentru a contribui la intensificarea presiunii militare asupra Ucrainei.
De asemenea, conform unor evaluări ucrainene şi independente, Phenianul a furnizat Rusiei milioane de proiectile de artilerie şi de mortiere, rachete balistice, artilerie de lungă distanţă şi sisteme de lansare multiplă a rachetelor.