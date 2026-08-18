Lavrov: Trupele nord-coreene luptă împotriva unei 'clici naziste ucrainene' pentru o 'ordine mondială nouă și dreaptă'

Ministrul de externe rus Serghei Lavrov i-a spus șefei diplomației nord-coreene, Choe Son Hui, că trupele desfășurate de Phenian luptă pentru a alunga 'clica nazistă ucraineană' din regiunea Kursk, a relatat marți agenția de știri de stat nord-coreeană KCNA, conform Reuters.
Coreea de Nord și Rusia lucrează pentru a stabili o 'ordine mondială nouă și dreaptă', a precizat Lavrov într-un mesaj adresat ministrului de externe nord-coreean, citat de KCNA.
Phenianul a desfășurat trupe de la sfârșitul anului 2024 pentru a ajuta Rusia să recucerească regiunea Kursk de la Ucraina.
De asemenea, Lavrov a lăudat sprijinul militar al Coreei de Nord pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei și a promis că va aprofunda în continuare relațiile bilaterale, a anunțat marți presa de stat de la Phenian, conform agenției sud-coreene de presă Yonhap.
Mesajul, trimis într-o zi specială
Mesajul lui Lavrov către Choe Son-hui a fost trimis cu ocazia celei de-a 81-a aniversări a eliberării Coreei de sub dominația colonială a Japoniei din 1910-1945, conform KCNA.
El a reamintit că Rusia și Coreea de Nord au luptat împreună pentru a învinge 'militarismul japonez în 1945' și au contribuit la grăbirea sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial, se arată în mesaj.
Textul descrie Moscova și Phenianul ca 'luptând acum pe același front' pentru a construi o nouă ordine globală bazată pe multipolaritate și suveranitate națională și și-a exprimat încrederea că cele două țări vor continua 'să stimuleze multilateral cooperarea în viitor'.
Schimb de scrisori între lideri
Liderul nord-coreean Kim Jong-un și președintele rus Vladimir Putin au făcut de asemenea un schimb de scrisori pentru a marca această ocazie, conform unor relatări anterioare ale KCNA.
În mesajul său de vineri, Putin a declarat că relațiile bilaterale au atins un nivel fără precedent, fiind vorba de un 'parteneriat strategic cuprinzător'.
Cele două țări 'cooperează activ în toate sectoarele, depunând în același timp eforturi concertate pentru a asigura securitatea și stabilitatea regională', a spus el.
Kim a răspuns a doua zi, promițând să ducă 'mai departe istoria luptei comune pentru dreptate și prețioasele tradiții de prietenie'.
Coreea de Nord și Rusia și-au aprofundat legăturile reciproce din iunie 2024, când cei doi lideri au semnat un pact de apărare care a pus bazele sprijinului militar al Coreei de Nord pentru Rusia în războiul său împotriva Ucrainei.