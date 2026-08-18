Lavrov: Trupele nord-coreene luptă împotriva unei 'clici naziste ucrainene' pentru o 'ordine mondială nouă și dreaptă'

Publicat 18 aug. 2026, 14:07 Sursă Agerpres

Ministrul de externe rus Serghei Lavrov i-a spus șefei diplomației nord-coreene, Choe Son Hui, că trupele desfășurate de Phenian luptă pentru a alunga 'clica nazistă ucraineană' din regiunea Kursk, a relatat marți agenția de știri de stat nord-coreeană KCNA, conform Reuters.

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