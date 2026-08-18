Ormuz rămâne închisă! Mesajul negociatorul-șef iranian pentru SUA: condițiile Teheranului

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 18 aug. 2026, 14:29

Iranul nu va redeschide Strâmtoarea Ormuz până când Statele Unite nu își vor îndeplini angajamentele prevăzute în memorandumul de înțelegere semnat în iunie, a declarat marți negociatorul-șef iranian Mohammad Bagher Ghalibaf. Printre condițiile Teheranului se numără ridicarea blocadei navale americane, deblocarea activelor iraniene și renunțarea la sancțiunile asupra petrolului, relatează AFP.

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