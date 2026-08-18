Ormuz rămâne închisă! Mesajul negociatorul-șef iranian pentru SUA: condițiile Teheranului

Iranul nu va redeschide Strâmtoarea Ormuz până când Statele Unite nu își vor îndeplini angajamentele prevăzute în memorandumul de înțelegere semnat în iunie, a declarat marți negociatorul-șef iranian Mohammad Bagher Ghalibaf. Printre condițiile Teheranului se numără ridicarea blocadei navale americane, deblocarea activelor iraniene și renunțarea la sancțiunile asupra petrolului, relatează AFP.
Ce condiții pune Iranul pentru redeschiderea strâmtorii
„Strâmtoarea Ormuz nu va fi deschisă până când angajamentele americane stipulate în memorandumul de înțelegere nu vor fi implementate”, a declarat Ghalibaf, care este și președintele Parlamentului iranian, într-un discurs difuzat de televiziunea de stat.
Potrivit acestuia, Teheranul cere ridicarea blocadei navale americane, deblocarea activelor iraniene, ridicarea embargoului asupra petrolului și încetarea operațiunilor militare pe toate fronturile.
Memorandumul semnat în iunie prevedea un cadru pentru negocieri mai ample între Washington și Teheran, inclusiv în privința programului nuclear iranian și a statutului Strâmtorii Ormuz. Termenul de 60 de zile prevăzut pentru ajungerea la un acord final a expirat fără progrese semnificative.
Ormuz, ruta strategică de care depind piețele petroliere
Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul hidrocarburilor. Închiderea sau restricționarea traficului prin această zonă a redus semnificativ fluxurile de petrol și a alimentat îngrijorările privind prețurile de pe piețele internaționale.
Iranul și Omanul discută de câteva săptămâni despre posibilitatea stabilirii unui mecanism pentru trecerea navelor prin strâmtoare. Teheranul susține că deține controlul asupra rutei și că cele două țări au ajuns la un acord asupra coordonatelor unui posibil culoar de navigație.
Negocierile dintre Washington și Teheran, în impas
Discuțiile indirecte dintre Statele Unite și Iran au stagnat, iar cele două părți se acuză reciproc de nerespectarea înțelegerii din iunie. Washingtonul susține că interpretarea acordului de către Teheran este greșită, în timp ce oficialii iranieni cer revenirea SUA la angajamentele asumate.
În acest context, tensiunile din regiune rămân ridicate. Președintele american Donald Trump a amenințat inclusiv Omanul cu acțiuni militare dacă această țară ar interveni în negocierile privind Strâmtoarea Ormuz.