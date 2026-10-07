Scene tensionate în Franța. Primarul din Saint-Denis, prins între polițiști și elevii protestatari. Imaginile au devenit virale

Imagini apărute pe rețelele sociale îl înfățișează pe Bally Bagayoko, primarul orașului Saint-Denis și membru al formațiunii La France Insoumise, în mijlocul unei mulțimi agitate, în timp ce forțele de ordine încearcă să gestioneze situația. Momentul a atras rapid atenția în Franța, în contextul în care Bagayoko a devenit una dintre figurile centrale ale mobilizării liceenilor, relatează publicația Entrevue.
Bally Bagayoko, edilul din orașului Saint-Denis, s-a implicat public în protestele liceenilor și a fost prezent încă de la începutul mobilizării, pe 21 septembrie.
În imaginile distribuite online, edilul apare în apropierea forțelor de ordine, în timp ce mai mulți tineri se află în jurul său. La un moment dat, Bagayoko ajunge efectiv între polițiști și grupul de elevi. Scena este tensionată, iar mai multe persoane încearcă să separe cele două tabere, scriu jurnaliștii publicației franceze.
Momentul a fost prezentat de presa franceză drept una dintre imaginile reprezentative ale implicării primarului în protestele din oraș. Potrivit Le Parisien, Bagayoko s-a aflat în ultimele zile în prima linie a mobilizării liceenilor și a fost filmat în mai multe situații extrem de tensionate, imaginile devenind ulterior virale în mediul online.
Primarul, devenit personaj central al protestelor
Implicarea edilului nu este o apariție izolată. În ultimele săptămâni, Bagayoko a fost prezent în repetate rânduri în apropierea liceelor din Saint-Denis. Aflat în mijlocul acțiunilor, el a discutat cu elevii și a intervenit în timpul unor incidente.
Prezența sa a provocat și controverse politice. Guvernul francez l-a acuzat că se implică în mobilizarea liceenilor, în timp ce primarul susține că încearcă să îi reprezinte și să îi protejeze pe tinerii din oraș.
Într-un interviu acordat RTL pe 6 octombrie, Bagayoko a declarat că dezaprobă violența și a făcut apel la o mobilizare cât mai pașnică. În același timp, edilul și-a menținut declarațiile anterioare potrivit cărora anumite forme de violență pot fi considerate legitime într-un cadru motivat de revoltă. Poziția sa a alimentat disputa dintre edil și autoritățile centrale.
Imaginile au devenit un nou punct de tensiune
Scenele în care primarul apare între polițiști și elevi au apărut într-un moment în care protestele liceenilor s-au extins în mai multe orașe franceze. În unele zone au avut loc confruntări cu forțele de ordine, iar imaginile filmate de elevi au circulat rapid pe TikTok, Instagram și alte platforme.
Saint-Denis a devenit unul dintre punctele importante ale mobilizării. Cu câteva zile înainte, o altă filmare cu Bagayoko provocase o controversă, după ce edilul fusese surprins în apropierea unei pubele incendiate. Imaginile scurte au fost interpretate de unii utilizatori ca o dovadă că primarul ar fi participat la incidente.
O filmare mai lungă a oferit însă o imagine diferită. Aceasta îl arată pe Bagayoko mutând pubela deja incendiată pentru a o îndepărta de zona liceului. Primarul a negat că ar fi provocat incendiul.
Noua scenă, în care edilul apare între polițiști și protestatari, îl menține însă în centrul atenției. Pentru autoritățile franceze, situația este cu atât mai sensibilă cu cât protestele liceenilor continuă să se extindă, iar imaginile cu intervențiile poliției și cu implicarea politicienilor au devenit rapid parte din disputa publică.
Protestele liceenilor din Franța au început pe 21 septembrie, la un liceu din Créteil, în apropiere de Paris, și s-au extins ulterior în întreaga țară.