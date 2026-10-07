Scene tensionate în Franța. Primarul din Saint-Denis, prins între polițiști și elevii protestatari. Imaginile au devenit virale

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 7 oct. 2026, 10:56

Imagini apărute pe rețelele sociale îl înfățișează pe Bally Bagayoko, primarul orașului Saint-Denis și membru al formațiunii La France Insoumise, în mijlocul unei mulțimi agitate, în timp ce forțele de ordine încearcă să gestioneze situația. Momentul a atras rapid atenția în Franța, în contextul în care Bagayoko a devenit una dintre figurile centrale ale mobilizării liceenilor, relatează publicația Entrevue.

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