De unde poți comanda medicamente cu livrare rapidă în zona Prahova - Dâmbovița?

Scris de Catalina Anghel Publicat: 7 oct. 2026, 11:24

Dacă locuiești în Prahova sau în Dâmbovița și ai nevoie repede de un medicament fără rețetă, de un supliment sau de un produs de îngrijire, o variantă la îndemână este pfarma.ro, platforma online a rețelei Professional Farmaline. Rețeaua are peste 30 de farmacii în cele două județe, un depozit propriu în Ploiești și o flotă proprie de livrare care aduce comenzile în maximum 24 de ore în Ploiești și în alte 32 de localități din Prahova. Mai jos afli cum funcționează livrarea și ce opțiuni ai dacă locuiești în afara ariei acoperite de curierii proprii.

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