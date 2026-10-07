De unde poți comanda medicamente cu livrare rapidă în zona Prahova - Dâmbovița?

Dacă locuiești în Prahova sau în Dâmbovița și ai nevoie repede de un medicament fără rețetă, de un supliment sau de un produs de îngrijire, o variantă la îndemână este pfarma.ro, platforma online a rețelei Professional Farmaline. Rețeaua are peste 30 de farmacii în cele două județe, un depozit propriu în Ploiești și o flotă proprie de livrare care aduce comenzile în maximum 24 de ore în Ploiești și în alte 32 de localități din Prahova. Mai jos afli cum funcționează livrarea și ce opțiuni ai dacă locuiești în afara ariei acoperite de curierii proprii.
O rețea de farmacii locale, cu magazin online autorizat
Professional Farmaline (S.C. Professional Farma Line S.R.L., cu sediul în Băicoi) a apărut din dorința de a răspunde nevoilor pacientului local. Farmaciile rețelei se găsesc în Ploiești, Câmpina, Breaza, Băicoi, Sinaia, Bușteni, Comarnic, Mizil, Urlați, Plopeni și Vălenii de Munte, dar și în județul Dâmbovița, la Târgoviște, Moreni, Râu Alb și Valea Lungă. Pe lângă ele funcționează un depozit farmaceutic, cu parametri de păstrare monitorizați prin senzori, și un laborator în care farmaciștii realizează preparate personalizate.
Magazinul pfarma.ro este o farmacie online autorizată de Ministerul Sănătății: vânzarea la distanță se face prin Farmacia Professional Farma Line Breaza (autorizația nr. 7875/SP9722) și prin Drogheria Professional Ploiești (autorizația nr. 3109/IM2547). Ambele autorizații sunt afișate pe site, alături de sigla care trimite în registrul farmaciilor online al ministerului.
Cât de repede ajunge comanda prin curierii pfarma
Livrarea prin flotă proprie este gândită pentru cei care au nevoie de produse în aceeași zi sau a doua zi. Transportul îl fac exclusiv șoferii rețelei, cu mașini dotate cu sistem de control al temperaturii și monitorizare a umidității, astfel încât produsele sensibile să ajungă în condiții corecte.
· termen: maximum 24 de ore de la plasarea comenzii, în Ploiești și în alte 32 de localități din Prahova;
· aceeași zi: comenzile trimise în prima parte a zilei pot fi livrate chiar în aceeași zi, în funcție de localitate și de stoc;
· program: livrările se fac de luni până vineri, iar comenzile de vineri după ora 12:00 și cele din weekend pleacă luni.
Nu trebuie să verifici dinainte dacă localitatea ta este inclusă. Când completezi adresa, opțiunea „Livrare prin curierii Pfarma” apare automat la finalizarea comenzii, dacă te afli în aria de acoperire.
Ce variante ai în restul regiunii
Dacă locuiești într-o localitate din Dâmbovița sau din Prahova în care flota proprie nu ajunge, comanda vine prin curierat rapid (GLS, DPD, Sameday sau Fan Courier), cu un termen standard de 24–48 de ore. Coletul poate fi livrat la adresă sau într-un easybox Sameday. A treia variantă este ridicarea coletului dintr-o farmacie Professional Farmaline, utilă dacă treci oricum pe lângă una. Plătești online, cu cardul, sau numerar, la livrare.
Ce poți comanda online și ce faci când ai rețetă
Online poți cumpăra medicamente fără prescripție (OTC), suplimente, dermatocosmetice, produse pentru mamă și copil și aparatură medicală de uz casnic, precum tensiometre sau glucometre. Medicamentele cu rețetă nu se vând la distanță, însă pfarma.ro are serviciul „Rezervă rețeta”: încarci rețeta, alegi farmacia din care vrei să ridici medicamentele, iar farmaciștii verifică stocul, calculează costul și te contactează telefonic sau prin apel video înainte de eliberare.
Pregătirea pentru sezonul rece
Toamna este perioada în care mulți își refac trusa de acasă, cu antitermice, spray-uri nazale sau pastile pentru gât. Tot acum crește interesul pentru vitamine pentru imunitate, de la vitamina C și vitamina D la zinc sau suplimente cu echinacea, disponibile sub formă de comprimate, capsule ori sirop, pentru adulți și pentru copii. Suplimentele nu înlocuiesc o alimentație echilibrată, somnul suficient și mișcarea, iar alegerea lor e bine să o discuți cu farmacistul sau cu medicul, mai ales dacă urmezi deja un tratament.
Întrebări frecvente
Există livrare în aceeași zi în Ploiești?
Da, în funcție de ora comenzii și de stoc. Comenzile plasate în prima parte a zilei, de luni până vineri, pot fi livrate de curierii pfarma chiar în aceeași zi. În rest, termenul este de maximum 24 de ore.
Ce opțiuni de livrare am în Prahova și Dâmbovița?
Poți alege livrarea prin curierii pfarma, acolo unde localitatea ta este acoperită, curierat rapid la adresă, livrarea în easybox Sameday sau ridicarea comenzii dintr-o farmacie Professional Farmaline.
Pot comanda medicamente cu rețetă pe pfarma.ro?
Nu le poți cumpăra online, conform legislației, dar le poți rezerva prin serviciul „Rezervă rețeta” și le ridici din farmacia aleasă.
Pot vorbi cu cineva înainte să comand?
Da. Echipa răspunde la 0376.44.22.11 și la 0784.44.22.11, număr disponibil și pe WhatsApp, de luni până vineri, în timpul programului de lucru.
Indiferent dacă ești în Ploiești, în Câmpina sau în Târgoviște, pfarma.ro îți oferă trei drumuri până la produsele de care ai nevoie: curierii proprii, curierii naționali sau ridicarea din farmacia din apropiere. Alege varianta care ți se potrivește și, când ai nelămuriri despre un produs, cere sfatul unui farmacist înainte să comanzi.