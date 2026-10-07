„Trump Dividend”, 5.000 de dolari pentru americani. Ana Maria Păcuraru, despre poziția lui Trump: "Dacă republicanii câștigă, banii vin"

Președintele Donald Trump anunță că va da un stimulent financiar de 5.000 de dolari dacă vor câștiga republicanii bătălia pentru Congres. În cadrul unor declarații recente la Casa Albă, liderul american a explicat cum va fi distribuit fiecărui cetățean american suma de banii.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, promite un stimulent financiar de 5.000 de dolari pentru fiecare adult american, dacă republicanii vor câștiga alegerile pentru Congres și vor păstra controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului. Trump a numit plata „Trump Dividend” și susține că banii ar putea fi acordați datorită veniturilor obținute din tarifele vamale.
În cadrul unor declarații recente la Casa Albă, Trump a fost întrebat de jurnaliști cum intenționează să convingă Congresul să aprobe așa-numitul „dividend Trump”, respectiv cecurile de 5.000 de dolari promise americanilor.
„Donald Trump promite americanilor bani direct în buzunar”, a relatat jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român acreditat la Casa Albă.
Trump leagă plata de victoria republicanilor
Potrivit relatării jurnalistei, președintele american a explicat că lucrurile s-ar putea rezolva foarte ușor și a făcut referire la alte plăți acordate de administrația sa.
Trump a dat drept exemplu bonusul de 1.776 de dolari acordat militarilor americani, precum și banii returnați anumitor cetățeni prin intermediul unor plăți legate de Affordable Care Act, cunoscut drept Obamacare.
Președintele american a legat însă direct acordarea celor 5.000 de dolari de rezultatul alegerilor pentru Congres.
„Dacă republicanii câștigă, banii vin”, a relatat Ana Maria Păcuraru, rezumând poziția exprimată de Trump.
Liderul de la Casa Albă susține că republicanii pot face acest lucru datorită veniturilor obținute din tarifele vamale și îi acuză pe democrați că nu susțin această politică. În discursul său, Trump a afirmat că, dacă republicanii câștigă atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul, fiecare adult american va primi 5.000 de dolari.
Despre protestele împotriva arcului monumental și situația din Rusia
În cadrul acelorași declarații, Donald Trump a fost întrebat și despre protestele împotriva arcului monumental pe care intenționează să îl ridice la Washington D.C.
Potrivit relatării jurnalistei Realitatea PLUS, răspunsul președintelui american a fost tranșant. Trump a susținut că protestatarii sunt plătiți și i-a numit „escroci”.
Pe plan extern, președintele american a fost întrebat despre informațiile referitoare la cazuri de ciumă în Rusia. Donald Trump a spus că discuțiile pe această temă sunt „foarte profunde” și a sugerat că ar putea oferi mai multe detalii chiar începând de a doua zi.
Trump îl susține pe Ken Paxton în cursa pentru Senat
Președintele american a vorbit și despre Ken Paxton, procurorul general al Texasului și unul dintre aliații săi politici, care se află în cursa pentru Senat. În context, Trump a susținut că Paxton se descurcă mult mai bine de când a început seria de mitinguri și a profitat de moment pentru a vorbi despre situația economică din Statele Unite.
Potrivit relatării Anei Maria Păcuraru, liderul de la Casa Albă a invocat 21 de trilioane de dolari în investiții anunțate, precum și construcția de fabrici și nave în Statele Unite.
Trump a susținut, de asemenea, că în SUA există cel mai mare număr de persoane angajate din istorie și că rata sărăciei este, potrivit afirmațiilor sale, la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată.
"Nu în ultimul rând, președintele a vorbit despre Ken Paxton, procurorul general al Texasului și unul dintre cei mai loiali aliați ai săi, aflat în cursa pentru Senat. Trump spune că Paxton o duce mult mai bine de când a început seria de mitinguri, președintele a profitat de moment pentru a vorbi despre economie, 21 de trilioane de dolari în investiții anunțate în fabrici și nave construite în toată țara, cel mai mare număr de americani angajați din istorie și, după spusele sale, cea mai scăzută rată a sărăciei înregistrată vreodată", a declarat Ana Maria Păcuraru.