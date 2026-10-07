„Trump Dividend”, 5.000 de dolari pentru americani. Ana Maria Păcuraru, despre poziția lui Trump: "Dacă republicanii câștigă, banii vin"

Publicat 7 oct. 2026, 11:40 Actualizat 7 oct. 2026, 11:47

Președintele Donald Trump anunță că va da un stimulent financiar de 5.000 de dolari dacă vor câștiga republicanii bătălia pentru Congres. În cadrul unor declarații recente la Casa Albă, liderul american a explicat cum va fi distribuit fiecărui cetățean american suma de banii.

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