O americancă de 23 de ani a murit după ce ar fi fost împinsă de la etajul 15 împreună cu bebelușul ei. Copilul este în stare critică

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 oct. 2026, 10:21

O mamă de numai 23 de ani a murit, iar fiica ei de opt luni a fost grav rănită, după ce cele două ar fi fost împinse de la balconul unui apartament situat la etajul 15 al unui bloc din New York. În ultimele clipe, Nathaly Ramirez și-ar fi strâns copilul la piept, gest care, potrivit oficialilor, ar fi putut să atenueze impactul căderii pentru fetiță.

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