O americancă de 23 de ani a murit după ce ar fi fost împinsă de la etajul 15 împreună cu bebelușul ei. Copilul este în stare critică

O mamă de numai 23 de ani a murit, iar fiica ei de opt luni a fost grav rănită, după ce cele două ar fi fost împinse de la balconul unui apartament situat la etajul 15 al unui bloc din New York. În ultimele clipe, Nathaly Ramirez și-ar fi strâns copilul la piept, gest care, potrivit oficialilor, ar fi putut să atenueze impactul căderii pentru fetiță.
Polițiștii din New York au fost chemați marți, în jurul orei 03:30, la un bloc de apartamente din Bronx. Ajunși acolo, ofițerii le-au găsit pe Nathaly Ramirez și pe fiica ei de opt luni întinse pe jos, în fața clădirii, într-un caz care amintește de alte tragedii în care copii au căzut de la etaj.
Atât tânăra mamă, cât și copilul au fost transportate de urgență la spital. Medicii nu au mai putut însă să o salveze pe Nathaly Ramirez și au declarat decesul acesteia, în timp ce fetița de doar opt luni a rămas internată în stare critică.
Și-ar fi strâns copilul la piept înainte de impact
Anchetatorii spun că, în ultimele momente, instinctul de mamă al tinerei ar fi făcut-o să își țină copilul cât mai strâns în brațe. Oficialii cred că acest gest ar fi putut amortiza o parte din impactul căderii și ar putea explica de ce bebelușul a supraviețuit.
Nathaly Ramirez nu a supraviețuit însă rănilor suferite în urma căderii de la etajul 15. Fiica ei continuă să primească îngrijiri medicale, iar starea acesteia este descrisă în continuare ca fiind critică, conform Cleveland19.com.
Poliția anchetează cazul ca omor
Moartea tinerei de 23 de ani este anchetată de poliție ca omor. Ofițerii au petrecut mai multe ore examinând balconul apartamentului de la etajul 15 și căutând probe care să îi ajute să afle exact ce s-a întâmplat înainte ca mama și copilul să ajungă în fața clădirii.
Anchetatorii caută și imagini surprinse de camerele de supraveghere, dar încearcă să găsească și persoane care ar fi putut vedea sau auzi ceva. Polițiștii vor, de asemenea, să discute cu fostul iubit al lui Nathaly Ramirez, în timp ce cercetările continuă.
Prietenii spun că era devotată fetiței sale
Cei care o cunoșteau pe Nathaly spun că tânăra era foarte apropiată de fiica ei și că se bucura de noul rol de mamă. O prietenă a povestit că Nathaly era fericită de când devenise mamă și că bebelușul era, la rândul său, un copil fericit.
„Era foarte fericită să fie mamă. Este o proaspătă mămică, iar bebelușul a fost foarte fericit”, a spus una dintre prietenele tinerei, în timp ce apropiații încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat în noaptea tragediei.
Ancheta poliției este încă în desfășurare, iar circumstanțele exacte în care mama și copilul au căzut de la etajul 15 nu au fost încă stabilite. Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat nicio arestare în acest caz.