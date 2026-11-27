Scris de Georgiana Balaban Publicat: 27 nov. 2026, 23:50

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare pentru cetățenii români care se află în Grecia sau care au planificate călătorii în această țară. Autoritățile elene au instituit cod roșu de vreme severă pentru perioada 27–29 noiembrie, fiind prognozate precipitații abundente, furtuni și intensificări ale vântului în mai multe regiuni.

Distribuie articolul