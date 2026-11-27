Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare pentru cetățenii români care se află în Grecia sau care au planificate călătorii în această țară. Autoritățile elene au instituit cod roșu de vreme severă pentru perioada 27–29 noiembrie, fiind prognozate precipitații abundente, furtuni și intensificări ale vântului în mai multe regiuni.
Potrivit informațiilor transmise de MAE, avertizarea a fost emisă de Serviciul Elen de Meteorologie (EMY), iar fenomenele periculoase vor afecta inițial vestul țării, urmând să se extindă, până duminică, spre zonele estice și sudice.
Ce regiuni din Grecia vor fi afectate de furtuni și ploi abundente
În prima parte a intervalului, respectiv în zilele de 27 și 28 noiembrie, vremea severă va viza insulele Ionice, regiunea Epir și vestul Greciei Centrale.
Pentru data de 29 noiembrie, meteorologii anunță deplasarea fenomenelor către estul și sudul țării. Printre zonele care vor intra sub incidența avertizării se numără Tesalia, estul Greciei Centrale, insula Evia, sud-estul Peloponezului, insulele Ciclade și Creta.
În aceste regiuni sunt așteptate ploi torențiale și furtuni, însoțite de intensificări ale vântului.
Recomandările MAE pentru românii aflați în Grecia
Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români să urmărească permanent evoluția condițiilor meteorologice și să consulte informările oficiale publicate de autoritățile elene.
Prognozele și actualizările privind avertizarea pot fi verificate pe site-ul Serviciului Elen de Meteorologie, la adresa: https://www.emy.gr/en?area=forecast.
Românii sunt sfătuiți să țină cont de avertizările emise și să manifeste prudență în zonele în care sunt prognozate fenomene meteo periculoase.
Numere de telefon utile pentru românii care au nevoie de ajutor consular
MAE reamintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară prin intermediul Ambasadei României la Atena și al Consulatului General al României la Salonic.
Numerele de telefon disponibile sunt:
- Ambasada României la Atena: +30 210 672 8875 și +30 210 672 8879;
- Consulatul General al României la Salonic: +30 231 034 0088.
Apelurile efectuate la aceste numere sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.
Pentru situațiile dificile, cu caracter special și care necesită intervenție de urgență, românii au la dispoziție următoarele numere:
- Telefon de urgență – Ambasada României la Atena: +30 697 899 6222;
- Telefon de urgență – Consulatul General al României la Salonic: +30 690 647 9076.
Atenționarea MAE se adresează atât românilor care locuiesc în Grecia, cât și celor aflați temporar acolo sau care intenționează să ajungă în această țară în perioada următoare.