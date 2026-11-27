Putin a inaugurat un nou submarin nuclear înarmat cu rachete hipersonice Zircon. Va ajunge în Flota Pacificului
Putin a inaugurat un nou submarin nuclear înarmat. Foto: Profimedia
Vladimir Putin a participat la ceremonia de intrare în serviciu a submarinului nuclear „Perm”, construit în cadrul proiectului Yasen-M. Nava va fi repartizată Flotei Pacificului și este prezentată de Kremlin drept primul submarin echipat cu rachete hipersonice Zircon ca armament standard. Moscova anunță că până în 2030 va livra alte cinci submarine purtătoare de rachete.
Vladimir Putin a participat vineri la ceremonia de predare către Marina rusă a unui nou submarin cu propulsie nucleară, „Perm”, construit pentru a transporta inclusiv rachete hipersonice Zircon. Președintele rus a fost prezent la ridicarea drapelului naval la șantierul Sevmash din Severodvinsk, în regiunea Arhanghelsk, în nord-vestul țării.
Submarinul face parte din clasa Yasen-M și urmează să fie repartizat Flotei Pacificului. Potrivit informațiilor prezentate de Kremlin, este prima navă de acest tip echipată cu rachete Zircon ca armament standard. Agenția France-Presse a relatat că ceremonia a marcat transferul oficial al submarinului către Marina rusă.
La eveniment, Putin a afirmat că „Perm” va contribui la apărarea frontierelor maritime și la consolidarea prezenței militare ruse în regiuni strategice.
„În curând, noul crucișător va intra în componența Flotei Pacificului (...) și va apăra frontierele maritime și securitatea patriei, Orientul nostru Îndepărtat, Arctica noastră și întreaga Rusie”, a declarat liderul de la Kremlin, citat de Interfax.
Putin susține că submarinele rusești pot opera în orice zonă oceanică
Președintele rus a evidențiat capacitățile submarinelor din clasa Yasen-M, despre care a afirmat că pot desfășura misiuni în orice regiune a oceanelor lumii, fără a fi detectate, și pot utiliza mai multe categorii de rachete.
„În orice zonă oceanică din lume, operând clandestin și utilizând toate tipurile de rachete de croazieră lansate de pe nave, precum și rachete hipersonice Zircon, care se caracterizează printr-un potențial ofensiv și de precizie ridicate”, a spus Putin, descriind capacitățile acestor submarine.
Liderul rus a susținut că țara sa se numără printre puținele state capabile să construiască submarine nucleare atât de puternice, dotate cu armament cu rază de acțiune globală.
Rachetele Zircon sunt prezentate de Moscova drept una dintre componentele importante ale arsenalului său modern. Potrivit caracteristicilor atribuite de partea rusă, acestea ar avea o rază de acțiune de aproximativ 1.000 de kilometri și ar putea atinge viteze de până la Mach 10, echivalentul a aproximativ 2,5-3 kilometri pe secundă. EFE notează că aceste performanțe le-ar face extrem de dificil de interceptat de sistemele de apărare antiaeriană.
Reuters a relatat încă din martie 2025, când submarinul „Perm” a fost lansat la apă, că nava fusese proiectată pentru a transporta rachete Zircon ca armament standard. Agenția menționa atunci o rază de acțiune declarată de aproximativ 900 de kilometri pentru aceste rachete.
Rusia anunță că va construi încă cinci submarine până în 2030
Putin a anunțat că șantierul naval Sevmash urmează să livreze Marinei ruse alte cinci submarine purtătoare de rachete până în 2030. Trei dintre acestea vor aparține generației a patra, din proiectul Yasen-M.
Președintele rus a insistat că planurile Moscovei nu se limitează la extinderea flotei de submarine. Rusia urmărește și modernizarea armamentului cu rază lungă de acțiune, precum și a celui destinat loviturilor împotriva navelor, pentru a-și consolida prezența în toate zonele maritime.
Promisiunea privind investițiile în forțele navale vine în contextul aprobării bugetului de stat pentru anul viitor. După ce ambele camere ale Parlamentului rus au votat documentul, inclusiv Consiliul Federației, camera superioară, Putin a afirmat că Guvernul va aloca resurse financiare importante pentru dezvoltarea Marinei.
Bugetul prevede o creștere cu aproximativ o treime a cheltuielilor pentru apărare în 2027, până la circa 200 de miliarde de dolari, echivalentul a aproape 7% din produsul intern brut al Rusiei.
Kremlinul consideră triada nucleară o garanție de securitate
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a subliniat importanța submarinelor nucleare pentru capacitatea de descurajare a Rusiei. Acesta a afirmat că ele reprezintă o componentă esențială a triadei nucleare, pe care Moscova o consideră o garanție a securității naționale.
„Submarinele nucleare sunt o parte foarte importantă a triadei”, a declarat Peskov, adăugând că importanța întregului sistem de descurajare nucleară nu trebuie subestimată în actualul context geopolitic.
„Țara noastră se află în prezent într-un context extrem de ostil. De aceea, triada nucleară reprezintă o garanție fiabilă a securității noastre”, a mai spus reprezentantul Kremlinului.
Triada nucleară rusă este formată din trei componente: rachetele balistice intercontinentale lansate de la sol, submarinele strategice care transportă rachete balistice și aviația strategică. Este important de precizat că „Perm” este un submarin cu propulsie nucleară din categoria celor de atac, dotat cu rachete de croazieră; propulsia nucleară nu înseamnă, în sine, că nava face parte din componenta submarină strategică a triadei.
Ceremonia are loc după pierderea unei nave rusești în largul Libiei
Intrarea în serviciu a submarinului „Perm” are loc după un episod dificil pentru Marina rusă. Pe 22 noiembrie, corveta „Merkury” s-a scufundat în portul Benghazi din Libia, în urma unui atac cu drone maritime atribuit Ucrainei.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a revendicat operațiunea, iar autoritățile din estul Libiei au confirmat că nava rusă fusese lovită în timp ce se afla la baza navală din Benghazi. Reuters a relatat că Ucraina a revendicat și atacul asupra unei nave cargo rusești, MV Angara, în aceeași zonă.
În plus, Kievul a vizat recent și alte două nave asociate Ministerului rus al Apărării, una în apropierea Libiei și alta în Marea Baltică, potrivit informațiilor prezentate de EFE. Aceste atacuri au evidențiat vulnerabilitățile transporturilor maritime rusești și capacitatea Ucrainei de a lovi obiective aflate la distanță mare de front.
Astfel, în timp ce Moscova anunță investiții suplimentare în submarine și armament cu rază lungă de acțiune, Marina rusă se confruntă și cu pierderi provocate de operațiunile ucrainene asupra navelor sale.
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