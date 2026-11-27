Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 27 nov. 2026, 23:27

Vladimir Putin a participat la ceremonia de intrare în serviciu a submarinului nuclear „Perm”, construit în cadrul proiectului Yasen-M. Nava va fi repartizată Flotei Pacificului și este prezentată de Kremlin drept primul submarin echipat cu rachete hipersonice Zircon ca armament standard. Moscova anunță că până în 2030 va livra alte cinci submarine purtătoare de rachete.

Distribuie articolul