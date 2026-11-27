Publicat 27 nov. 2026, 22:47 Actualizat 27 nov. 2026, 22:48

Un model neobișnuit de penitenciar a fost inaugurat în nordul Franței, într-o perioadă în care țara se confruntă cu o supraaglomerare record a închisorilor. Noua unitate, construită fără turnuri de supraveghere și fără garduri din sârmă ghimpată, este destinată persoanelor condamnate care se apropie de finalul pedepselor și pune accent pe pregătirea profesională și reintegrarea în societate.

Distribuie articolul