Un model neobișnuit de penitenciar a fost inaugurat în nordul Franței, într-o perioadă în care țara se confruntă cu o supraaglomerare record a închisorilor. Noua unitate, construită fără turnuri de supraveghere și fără garduri din sârmă ghimpată, este destinată persoanelor condamnate care se apropie de finalul pedepselor și pune accent pe pregătirea profesională și reintegrarea în societate.
Centrul penitenciar InSERRE a fost inaugurat vineri, în localitatea Saint-Laurent-Blangy, din departamentul Pas-de-Calais, în prezența ministrului Justiției, Gérald Darmanin. Proiectul urmărește să ofere deținuților un mediu în care să învețe o meserie, să muncească și să își asume responsabilități înainte de revenirea în comunitate, relatează AFP.
Cum arată închisoarea experimentală din Franța
Spre deosebire de penitenciarele tradiționale, noua unitate este amplasată într-un spațiu cu multă verdeață și nu are turnuri de pază sau împrejmuiri cu sârmă ghimpată.
Ministrul Justiției, Gérald Darmanin, a explicat că sistemul penitenciar trebuie să combine sancționarea faptelor ilegale cu măsuri care să le permită persoanelor condamnate să își refacă viața după eliberare.
Acesta a explicat că autoritățile urmăresc să facă diferența între persoanele considerate foarte periculoase și cele cu un risc redus de recidivă, pentru care programele de reintegrare pot avea un rol important.
Cine poate ajunge în penitenciarul InSERRE
Noua închisoare a primit deja primii nouă deținuți, care au fost transferați în cursul acestei săptămâni.
Centrul dispune de 180 de celule individuale, fiecare având o suprafață de nouă metri pătrați. Experimentul va fi derulat timp de cinci ani, perioadă în care autoritățile vor putea evalua rezultatele acestui model de detenție.
Unitatea este destinată persoanelor condamnate la pedepse de cel mult cinci ani, cărora le-au mai rămas între unu și trei ani până la eliberare. Un criteriu important este ca acestea să fie încadrate într-o categorie cu un nivel scăzut de periculozitate.
Participarea nu este obligatorie. În penitenciar vor putea ajunge doar deținuții care acceptă voluntar să urmeze un program de formare profesională, cu calificări recunoscute.
Construcția a durat doi ani, iar investiția s-a ridicat la 74,5 milioane de euro.
Deținuții vor putea lucra în ateliere și vor învăța meserii noi
Un element central al proiectului îl reprezintă pregătirea pentru piața muncii. În incinta penitenciarului a fost amenajat un atelier de mari dimensiuni, unde ar putea funcționa companii locale interesate să desfășoare activități economice și să ofere locuri de muncă persoanelor private de libertate.
Directorul instituției, Michel Wicquart, a explicat că spațiul este conceput pentru a permite unor firme să își desfășoare acolo întreaga activitate sau doar o parte din operațiuni, cu implicarea deținuților.
Pe lângă activitățile din ateliere, aceștia vor putea urma cursuri și programe de pregătire în domeniul gastronomiei și al horticulturii. Pentru activitățile agricole a fost amenajată o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați, unde vor putea cultiva legume.
Scopul este ca persoanele condamnate să dobândească aptitudini practice și calificări care să le ofere șanse mai bune de angajare după eliberare.
Deținuții vor avea mai multă autonomie în viața de zi cu zi
Un alt aspect care diferențiază centrul InSERRE de penitenciarele clasice este organizarea spațiilor de locuit.
Deținuții sunt repartizați în nouă unități rezidențiale, fiecare amenajată ca o clădire de mici dimensiuni. Acestea includ bucătării comune, spații de socializare, spălătorii, celule individuale și grădini.
În timpul zilei, persoanele încarcerate se pot deplasa autonom în interiorul acestor zone. În plus, ele trebuie să se ocupe de anumite activități gospodărești, precum pregătirea meselor de seară și din weekend, spălarea hainelor și curățenia în spațiile comune.
Camerele individuale sunt mobilate și au pereți în nuanțe deschise, oferind condiții diferite de cele întâlnite în multe penitenciare franceze, criticate în mod repetat pentru igienă precară și supraaglomerare.
Franța se confruntă cu un record al numărului de deținuți
Inaugurarea centrului experimental are loc într-un moment dificil pentru sistemul penitenciar francez. La 1 octombrie, țara avea peste 90.000 de persoane în detenție, un nou record, potrivit datelor prezentate în materialul AFP.
Supraaglomerarea este agravată de degradarea unor clădiri, de condițiile insalubre din anumite unități și de deficitul de personal de supraveghere.
Conform statisticilor din 2025 ale Consiliului Europei, Franța și Turcia înregistrau cele mai ridicate niveluri ale densității penitenciare din Europa, cu aproximativ 131 de deținuți la fiecare 100 de locuri disponibile.
În acest context, autoritățile franceze încearcă prin proiectul InSERRE să testeze o abordare diferită pentru persoanele aflate aproape de finalul pedepselor. Rezultatele experimentului, care se va desfășura pe parcursul a cinci ani, vor arăta în ce măsură pregătirea profesională, autonomia și responsabilizarea pot contribui la reintegrarea foștilor deținuți.