Hackerii au reușit să pătrundă în Cloud One, principala platformă de cloud computing a Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, incidentul putând compromite un volum considerabil de date militare sensibile, inclusiv informații tactice, logistice și de personal, relatează Reuters, citând trei persoane familiarizate cu situația.
Atacul informatic a fost identificat în ultima lună, în timpul unui proces de modernizare a infrastructurii digitale, după ce au fost observate disfuncționalități în funcționarea platformei. Reuters nu a reușit să afle cine se află în spatele breșei, cât de grav a fost impactul acesteia sau dacă au fost compromise date sensibile.
Creată în 2017, platforma Cloud One reprezintă una dintre cele mai importante infrastructuri de cloud computing ale armatei SUA, reunind servicii furnizate de Microsoft, Amazon, Oracle și Alphabet. Sistemul este utilizat pentru găzduirea unor aplicații esențiale, inclusiv pentru centralizarea datelor provenite de la radarele de apărare aeriană din America de Nord și pentru monitorizarea stocurilor de muniții și rachete aflate în peste 200 de baze și locații ale Forțelor Aeriene americane din întreaga lume.
Potrivit Reuters, Comandamentul Cibernetic al Statelor Unite (US Cyber Command) a fost implicat în evaluarea eventualelor consecințe ale incidentului și în analiza nivelului de expunere a sistemului.
Forțele Aeriene americane au evitat să ofere detalii despre situație, limitându-se la a transmite că aplică în permanență măsuri de securitate pentru protejarea informațiilor și a capacităților operaționale.
Incidentul se adaugă unei serii de atacuri și breșe de securitate semnalate în ultimele luni la nivelul administrației federale americane, după ce instituții precum FBI, Pentagonul, comunitatea de informații și Departamentul Trezoreriei au raportat, la rândul lor, incidente cibernetice majore.