Publicat 28 nov. 2026, 08:30 Sursă Realitatea.Net, reuters

Hackerii au reușit să pătrundă în Cloud One, principala platformă de cloud computing a Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, incidentul putând compromite un volum considerabil de date militare sensibile, inclusiv informații tactice, logistice și de personal, relatează Reuters, citând trei persoane familiarizate cu situația.

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