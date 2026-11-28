Autoritățile din Spania au făcut o descoperire care a stârnit uimire chiar și în rândul anchetatorilor. Sub un loc de joacă pentru copii funcționa o fermă clandestină de marijuana amenajată într-un buncăr subteran perfect camuflat. Intrarea în complex era ascunsă în apropierea leagănelor, iar accesul se făcea printr-o ttrapă hidraulică, care oferea acces către instalația subterană.
O adevărată „fabrică” de canabis, ascunsă sub pământ
Autoritățile din Spania au făcut o descoperire care a stârnit uimire chiar și în rândul anchetatorilor. Sub un loc de joacă pentru copii din localitatea Las Gabias, provincia Granada, funcționa o fermă clandestină de marijuana amenajată într-un buncăr subteran perfect camuflat. Coborând în buncăr, anchetatorii au descoperit o plantație întinsă pe aproximativ 180 de metri pătrați. Complexul era împărțit în două încăperi uriașe, dotate cu sisteme moderne de ventilație, iluminat și control al temperaturii, necesare pentru cultivarea intensivă a plantelor.
Potrivit autorităților, tavanele ajungeau până la cinci metri înălțime, iar nivelul de sofisticare al instalației a fost descris drept fără precedent pentru zonă.
Aproape 2.000 de plante descoperite de polițiști
În timpul descinderii, oamenii legii au confiscat nu mai puțin de 1.954 de plante de marijuana. Ancheta a mai scos la iveală faptul că energia electrică necesară funcționării fermei era obținută printr-o branșare ilegală la rețeaua publică.
Consumul de energie al complexului era uriaș, echivalent cu cel al aproximativ 100 de gospodării obișnuite, potrivit estimărilor autorităților.
Investigatorii susțin că este cea mai mare și cea mai avansată tehnologic plantație subterană de marijuana descoperită până acum în provincia Granada. Descoperirea ridică semne de întrebare cu privire la amploarea rețelelor de trafic de droguri și la metodele tot mai sofisticate folosite pentru a evita detectarea.