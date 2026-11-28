Publicat 28 nov. 2026, 09:34 Actualizat 28 nov. 2026, 09:35

Autoritățile din Spania au făcut o descoperire care a stârnit uimire chiar și în rândul anchetatorilor. Sub un loc de joacă pentru copii funcționa o fermă clandestină de marijuana amenajată într-un buncăr subteran perfect camuflat. Intrarea în complex era ascunsă în apropierea leagănelor, iar accesul se făcea printr-o ttrapă hidraulică, care oferea acces către instalația subterană.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre droguriSpaniacanabispolitiestupefiante