Infecția gravă care poate fi confundată cu o simplă mahmureală. O tânără de 18 ani a fost la un pas de moarte

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 oct. 2026, 10:09

La doar 18 ani, Elle Black era convinsă că starea foarte proastă pe care o avea după o noapte petrecută în oraș era doar o mahmureală peste care se suprapusese o durere în gât. Avea dureri de cap, greață, frisoane și era atât de epuizată încât cu greu putea merge, însă adevărata problemă era mult mai gravă.

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