Infecția gravă care poate fi confundată cu o simplă mahmureală. O tânără de 18 ani a fost la un pas de moarte
Medic în spital
La doar 18 ani, Elle Black era convinsă că starea foarte proastă pe care o avea după o noapte petrecută în oraș era doar o mahmureală peste care se suprapusese o durere în gât. Avea dureri de cap, greață, frisoane și era atât de epuizată încât cu greu putea merge, însă adevărata problemă era mult mai gravă.
Tânăra a încercat mai întâi să afle singură ce i se întâmplă și și-a căutat simptomele pe internet și cu ajutorul unui instrument de inteligență artificială. Rezultatele au făcut-o să creadă că ar avea laringită și că problema ar urma să treacă de la sine, însă în numai câteva zile starea ei s-a deteriorat dramatic.
Când a ajuns în cele din urmă la spital, medicii au descoperit că avea un abces periamigdalian, o acumulare de puroi formată între amigdală și peretele gâtului. Infecția declanșase septicemie, o problemă care poate deveni extrem de gravă și care necesită tratament rapid.
Ce este septicemia și ce simptome poate avea
Elle, care astăzi are 21 de ani, era în primul an la Universitatea Cardiff atunci când a trecut prin această experiență. Medicii i-au spus ulterior că, dacă ar mai fi amânat tratamentul cu doar 12 ore, exista riscul să moară.
Totul a început după o noapte petrecută în oraș
În ziua în care au apărut primele probleme, Elle fusese împreună cu cea mai bună prietenă a ei, Sophie, și cu părinții săi, veniți să o viziteze. Au urmărit meciul dintre Scoția și Țara Galilor din Turneul celor Șase Națiuni, iar după victoria Scoției sărbătoarea a continuat.
„Berile au început să curgă în jurul prânzului, iar când echipa noastră, Scoția, a câștigat, am continuat să sărbătorim cu băuturi”, își amintește Elle. După ce s-a despărțit de părinți, ea și Sophie au mers într-un club din apropiere și au băut cocktailuri până în jurul orei trei dimineața.
Chiar înainte să plece spre casă, Elle a observat că începuse să o doară gâtul, însă nu i s-a părut ceva care să o îngrijoreze. A luat câteva analgezice și s-a culcat, convinsă că a doua zi avea să se confrunte cel mult cu o mahmureală după noaptea petrecută în oraș.
„Gâtul începuse deja să mă doară. Îmi dădeam vag seama că durerea apăruse destul de brusc, dar am pus-o pur și simplu pe seama unei dureri puternice în gât. Am luat niște analgezice și m-am culcat”, a precizat ea.
„Abia puteam să fac un pas”
A doua zi, tânăra se aștepta să fie obosită și să aibă simptomele obișnuite după consumul de alcool. Și-a dat însă repede seama că starea ei era mult mai rea decât ar fi trebuit, pentru că pe lângă durerea de cap și problemele digestive au apărut o slăbiciune puternică, frisoane și dificultăți chiar și atunci când încerca să meargă.
„Mi-am dat seama destul de repede că mă simțeam mult mai rău decât ar fi trebuit. Aveam durerea de cap și stomacul deranjat clasice, dar aveam și o epuizare cumplită și abia puteam să fac un pas. Îmi era foarte frig și tremuram”, a mai precizat tânăra.
Pentru că locuia departe de casă și încerca să afle ce are, Elle și-a introdus simptomele într-un motor de căutare și într-un instrument de inteligență artificială. Răspunsurile primite au făcut-o să creadă că suferă de laringită, o problemă pe care se aștepta să o depășească fără un tratament special.
„Am căutat simptomele pe Google a doua zi și mi-a sugerat că era laringită, care ar fi trebuit să treacă de la sine, așa că în acel moment nu eram prea îngrijorată”, a spus Elle. Privind acum în urmă, tânăra spune că și-ar fi dorit să fi cerut direct ajutorul unui specialist.
„Îmi doresc să fi mers pur și simplu la farmacie imediat. Farmacistul ar fi putut să-mi examineze gâtul”, a menționat tânăra.
Mama ei și-a dat seama că ceva nu era în regulă
Crezând în continuare că situația nu este gravă, Elle s-a forțat să iasă la masă cu părinții. Mama ei, Victoria, a observat însă că fiicei sale îi era foarte greu să înghită și s-a uitat în gâtul ei cu lanterna telefonului, unde a văzut ceea ce părea o amigdalită severă.
Părinții au insistat ca tânăra să vorbească cu un medic printr-un serviciu medical online după ce s-a întors în cămin. În acea seară, medicul a confirmat evaluarea inițială și i-a spus că ar avea laringită, însă starea fetei a continuat să se înrăutățească.
Până duminică seara, Elle nu mai putea vorbi și vomita fără oprire. Luni dimineața s-a trezit în camera sa din cămin tremurând, cu febră mare, confuză și cu dureri atât de puternice încât și-a sunat tatăl pentru a-i spune ce i se întâmplă.
„L-am sunat, încă amețită de somn, pe tata la serviciu și i-am descris durerile îngrozitoare pe care le aveam în mușchii picioarelor. Mi-a spus să merg imediat la spital”, a precizat Elle.
Medicii au început tratamentul în mai puțin de 15 minute
Ajunsă la Urgențe, Elle le-a spus medicilor că se teme că ar putea avea septicemie. De această dată, suspiciunea ei s-a dovedit corectă, iar personalul medical a început tratamentul în mai puțin de 15 minute, în timp ce în mai puțin de jumătate de oră tânăra primea antibiotice și lichide intravenos.
Investigațiile au arătat că Elle dezvoltase un abces periamigdalian, o complicație gravă a amigdalitei în care puroiul se adună între amigdală și peretele gâtului. Infecția ajunsese să declanșeze septicemia, iar tânăra a rămas internată câteva zile pentru tratament.
„Am stat câteva zile în spital”, a povestit Elle. Medicii aveau să-i spună apoi cât de aproape fusese situația de un deznodământ fatal, în condițiile în care infecția continua să avanseze rapid.
„Medicii mi-au spus că, dacă aș fi amânat tratamentul chiar și cu încă 12 ore, aș fi putut să mor. Este un gând terifiant”, a mai spus ea.
La 21 de ani, Elle vrea să-i avertizeze pe alți tineri
Acum, la trei ani de la acel episod, Elle vorbește despre experiența prin care a trecut pentru a-i convinge pe alți studenți să nu se bazeze doar pe informațiile găsite online atunci când se simt rău. Ea atrage atenția că septicemia poate apărea și la oameni tineri și sănătoși, inclusiv pornind de la infecții care la început pot părea obișnuite.
„Vreau ca studenții să înțeleagă că septicemia i se poate întâmpla oricui și că faptul că ești tânăr și sănătos nu înseamnă că ești imun”, spune ea. Tânăra îi îndeamnă pe cei care simt că starea lor se agravează să fie consultați de un profesionist și să nu încerce să stabilească singuri ce boală au.
„Aveți încredere în instinctul vostru dacă ceva nu vi se pare în regulă și mergeți să fiți consultați de un cadru medical calificat. Nu încercați să vă puneți singuri un diagnostic, mai ales cu ajutorul inteligenței artificiale, deoarece multe simptome se suprapun, iar amânarea îngrijirii medicale adecvate poate pune viața în pericol”, a precizat fata.
Mama tinerei: copiii trebuie să știe la cine să apeleze
Victoria, mama lui Elle, s-a alăturat fiicei sale în campania de conștientizare și spune că părinții ar trebui să îi pregătească pe tineri și pentru situațiile în care se îmbolnăvesc după plecarea la facultate. Din punctul său de vedere, pregătirea nu înseamnă doar lucrurile puse în bagaj, ci și informațiile de care copiii au nevoie atunci când rămân singuri.
„Poate fi extrem de îngrijorător când copilul tău pleacă de acasă la universitate, mai ales când auzi despre probleme grave de sănătate în campusuri”, a spus Victoria. Ea a povestit că a insistat ca Elle și sora ei să plece de acasă cu truse de prim-ajutor complet echipate.
„A ajutat faptul că Elle avea un interes natural pentru domeniul sănătății, dar chiar dacă propriul tău copil nu este interesat de acest domeniu, pregătirea lui nu înseamnă doar lucrurile pe care le pune în bagaj. Părinții trebuie, de asemenea, să se asigure că tinerii știu ce să facă și la cine să apeleze dacă se îmbolnăvesc”, a spus mama ei.
Cinci semne care nu ar trebui ignorate
Farmacista cliniciană Melissa Dadgar susține campania „Talk Before You Type”, lansată de brandul Chlora, care produce produse pentru ameliorarea durerilor de gât. Inițiativa îi încurajează pe oameni să discute mai întâi cu un farmacist, în loc să se bazeze numai pe căutări online sau pe inteligența artificială pentru a-și pune singuri un diagnostic.
Primul avertisment se referă la durerile în gât care se agravează în loc să dispară. „Inteligența artificială nu îți poate examina gâtul și nu poate vedea cât de rău te simți. Dacă durerea în gât se agravează după 24–48 de ore sau ai temperatură ridicată, amigdale umflate ori dificultăți la înghițire, vorbește cu un farmacist sau cu un alt cadru medical. Dacă ai dificultăți de respirație, sună la 999”, a precizat specialista.
Un alt sfat este ca studenții să știe din timp unde se află cea mai apropiată farmacie și cum pot lua legătura cu aceasta. Ideea este ca informațiile necesare să fie deja la îndemână atunci când apare o problemă de sănătate, mai ales pentru tinerii care locuiesc pentru prima dată singuri.
„Gestionarea propriei sănătăți atunci când pleci pentru prima dată de acasă poate părea copleșitoare, dar farmacistul local te poate ajuta în cazul multor afecțiuni obișnuite. Include găsirea și salvarea datelor de contact ale celei mai apropiate farmacii în pregătirile pentru universitate, înainte să te îmbolnăvești”, a mai spus ea.
Când o durere de cap sau o „mahmureală” nu mai sunt normale
Melissa Dadgar atrage atenția și asupra durerilor de cap neobișnuite, mai ales atunci când apar brusc, sunt foarte puternice sau diferă de cele pe care persoana le-a mai avut. Dacă se adaugă rigiditatea gâtului, sensibilitatea la lumină, confuzia sau o erupție care nu dispare la apăsare, situația poate necesita intervenție medicală rapidă.
„Stresul, deshidratarea și nopțile în oraș pot provoca dureri de cap. Dar dacă durerea este bruscă, severă sau diferită de ceea ce simți de obicei ori este însoțită de rigiditate a gâtului, sensibilitate la lumină, confuzie sau o erupție cutanată care nu dispare atunci când apeși pe ea, acestea pot fi semne de meningită, așa că sună la 999”, a mai spus specialista, conform Dailymail.
Aceeași atenție este recomandată atunci când o stare pusă inițial pe seama unei mahmureli pare mult mai severă decât ar fi normal. Frisoanele puternice, durerile musculare severe, imposibilitatea de a păstra lichidele, senzația de leșin sau confuzia sunt semne care nu ar trebui ignorate.
„Dacă te simți mult mai rău decât te-ai aștepta, starea ta se agravează, nu poți păstra lichidele, ai frisoane puternice sau dureri musculare severe ori te simți pe punctul de a leșina sau ești confuz, solicită sfatul unui cadru medical. Un farmacist îți poate evalua simptomele și te poate ajuta să găsești îngrijirea potrivită”, a mai precizat ea.
„Instrumentele online știu doar ceea ce tastezi”
Ultimul sfat este ca fiecare persoană să fie atentă la schimbările neobișnuite față de felul în care se simte în mod normal. Oboseala extremă, dificultățile de respirație, bătăile foarte rapide ale inimii în repaus sau senzația că starea generală este foarte proastă sunt motive pentru a cere ajutor medical.
„Instrumentele online știu doar ceea ce tastezi; ele nu știu ce este normal pentru tine. Dacă ești neobișnuit de obosit sau ai dificultăți de respirație, dacă inima îți bate foarte repede în repaus sau te simți grav bolnav, vorbește imediat cu un cadru medical”, a mai spus femeia.
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