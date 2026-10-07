7 octombrie, ziua care a schimbat Orientul Mijlociu. Trei ani de la masacrul Hamas: Israelul își plânge morții, Gaza rămâne în ruine

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 oct. 2026, 09:41

Trei ani au trecut de la dimineața de 7 octombrie 2023, când Israelul a fost lovit de cel mai sângeros atac din istoria sa recentă. Pentru familiile celor uciși, timpul nu a reușit să șteargă durerea, iar pentru supraviețuitori, amintirile acelei zile continuă să facă parte din viața de zi cu zi. Miercuri, 7 octombrie 2026, Israelul își comemorează victimele, în timp ce Fâșia Gaza încearcă să supraviețuiască printre ruinele lăsate de trei ani de război.

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