7 octombrie, ziua care a schimbat Orientul Mijlociu. Trei ani de la masacrul Hamas: Israelul își plânge morții, Gaza rămâne în ruine
Război Israel - Hamas
Trei ani au trecut de la dimineața de 7 octombrie 2023, când Israelul a fost lovit de cel mai sângeros atac din istoria sa recentă. Pentru familiile celor uciși, timpul nu a reușit să șteargă durerea, iar pentru supraviețuitori, amintirile acelei zile continuă să facă parte din viața de zi cu zi. Miercuri, 7 octombrie 2026, Israelul își comemorează victimele, în timp ce Fâșia Gaza încearcă să supraviețuiască printre ruinele lăsate de trei ani de război.
Atacul lansat de Hamas în urmă cu trei ani a schimbat nu doar viața israelienilor, ci și întreaga regiune. Aproximativ 1.200 de oameni au fost uciși, majoritatea civili, iar alte 251 de persoane au fost răpite și duse în Fâșia Gaza. Ceea ce a început cu atacul devastator al Hamas asupra Israelului s-a transformat într-un război cu urmări dramatice, care continuă să afecteze milioane de oameni.
7 octombrie 2023. Dimineața în care sute de familii au fost distruse
În dimineața de 7 octombrie 2023, militanții Hamas și ai altor grupări palestiniene au pătruns pe teritoriul Israelului, după ce au reușit să treacă de sistemele de securitate de la granița cu Fâșia Gaza. Potrivit estimărilor privind amploarea atacului, până la 6.000 de persoane ar fi trecut frontiera prin aproape 120 de puncte, după ce gardurile de protecție au fost distruse cu explozibili și utilaje. Peste 3.000 dintre cei care au pătruns în Israel erau luptători înarmați ai Hamas și ai grupărilor afiliate, printre care Jihadul Islamic Palestinian.
Atacatorii au ajuns în comunități israeliene, în locuințe, la baze militare și la festivalul de muzică Nova, organizat în apropierea kibbutzului Re’im. Oameni care își petreceau dimineața acasă sau se aflau la un eveniment muzical au devenit victimele unui atac de o violență extremă. La festival, peste 370 de persoane au fost ucise și 44 au fost răpite, potrivit bilanțurilor prezentate de presa israeliană. Pentru familiile lor, ziua care trebuia să fie una obișnuită s-a transformat într-o tragedie ale cărei urmări se simt și astăzi.
La trei ani distanță, comunitățile atacate încearcă să își refacă viața, dar unele dintre casele distruse au rămas mărturii ale masacrului. În kibbutzul Nir Oz, una dintre localitățile cel mai grav afectate, 47 de persoane au fost ucise și alte 76 au fost duse în Gaza. O parte dintre locuitori s-au întors și încearcă să reconstruiască ceea ce au pierdut, în timp ce alții nu se simt pregătiți să revină. Pentru supraviețuitori, întoarcerea acasă înseamnă și reîntâlnirea cu locurile în care și-au pierdut rudele, prietenii și vecinii.
251 de oameni au fost luați ostatici. Doar 168 s-au întors în viață
Una dintre cele mai dureroase urmări ale atacului din 7 octombrie a fost răpirea celor 251 de persoane, printre care femei, copii, vârstnici și militari. Timp de peste doi ani, familiile au așteptat vești despre cei dragi, iar negocierile pentru eliberarea lor au fost marcate de numeroase blocaje. Primii ostatici eliberați din Gaza s-au întors acasă în noiembrie 2023, însă pentru mulți alții captivitatea a continuat luni sau chiar ani.
Din totalul celor 251 de ostatici răpiți în acea zi, 168 s-au întors în viață. Ultimii 20 de supraviețuitori au fost eliberați în octombrie 2025, în urma acordului de încetare a focului dintre Israel și Hamas. Pe 26 ianuarie 2026, autoritățile israeliene au recuperat și rămășițele ultimului ostatic, polițistul Ran Gvili, la 843 de zile de la atac. Era ultima persoană răpită la 7 octombrie care nu fusese încă adusă în Israel.
Întoarcerea ostaticilor nu a însemnat însă și sfârșitul suferinței. Unii supraviețuitori încearcă să își refacă viața după sute de zile petrecute în captivitate, în timp ce alții au revenit în familii în care cei dragi nu mai sunt. Eli Sharabi, unul dintre foștii ostatici, a petrecut 491 de zile în Gaza, după ce soția și cele două fiice ale sale au fost ucise în atacul din 2023. Astăzi, el încearcă să transforme propria experiență într-un sprijin pentru alte familii afectate de traumă.
Există și supraviețuitori pentru care recuperarea înseamnă să învețe din nou să se bucure de lucrurile simple. Emily Hand, răpită când era copil și eliberată după 50 de zile, încearcă să depășească trauma inclusiv prin surfing. Pentru alți foști ostatici, sprijinul familiei și revenirea la activitățile de zi cu zi au devenit esențiale. Dincolo de momentul eliberării, rămâne un proces de vindecare care poate dura ani întregi.
Gaza, la trei ani de la începutul războiului. Zeci de mii de morți și orașe distruse
După atacul Hamas, Israelul a lansat o amplă ofensivă aeriană și terestră în Fâșia Gaza, cu obiectivul declarat de a distruge capacitățile militare ale grupării și de a recupera ostaticii. Operațiunile au continuat mai bine de doi ani și au provocat distrugeri uriașe. Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, peste 74.000 de palestinieni au fost uciși de la începutul conflictului, bilanțul incluzând atât civili, cât și combatanți.
Pentru locuitorii Fâșiei Gaza, urmările războiului se văd în fiecare zi. Cartiere întregi au fost distruse, locuințele au devenit ruine, iar numeroase familii continuă să trăiască în corturi sau în clădiri avariate. Aproximativ 90% din populație a fost strămutată în timpul conflictului, de multe ori în repetate rânduri. În spatele acestor cifre sunt oameni care și-au pierdut casele, membrii familiei și siguranța unei vieți obișnuite.
Nici situația alimentară nu s-a îmbunătățit suficient pentru ca locuitorii să poată reveni la o viață normală. Peste 1,2 milioane de oameni se confruntă în continuare cu insecuritate alimentară acută, în ciuda creșterii cantității de ajutoare umanitare. În septembrie, o familie cu doi copii a fost ucisă într-un atac din Gaza, un nou episod care arată cât de fragilă a rămas situația chiar și după semnarea armistițiului.
Armistițiul din 2025 a adus speranță, dar nu și pacea așteptată
La 10 octombrie 2025, Israelul și Hamas au ajuns la un acord de încetare a focului, în cadrul planului de pace în 20 de puncte propus de președintele american Donald Trump. Acordul pentru încetarea războiului din Gaza prevedea oprirea operațiunilor militare, eliberarea ostaticilor, schimburi de prizonieri și măsuri care să permită începerea reconstrucției teritoriului palestinian. Pentru familiile afectate de război, înțelegerea a reprezentat speranța că violențele se vor opri.
La aproape un an de la intrarea în vigoare a armistițiului, situația este însă departe de cea promisă. Deși marile operațiuni militare au fost suspendate, atacurile israeliene în Gaza au continuat, iar autoritățile sanitare locale au raportat peste 1.400 de palestinieni uciși de la începutul încetării focului. Armata israeliană a anunțat, la rândul său, moartea a cinci militari în confruntările și atacurile produse în aceeași perioadă.
Una dintre marile probleme rămâne dezarmarea Hamas și retragerea trupelor israeliene din Gaza. Israelul controlează în prezent aproximativ două treimi din Fâșia Gaza, în timp ce Hamas continuă să fie activă și să dețină capacități militare. Forța internațională de stabilizare prevăzută în planul american nu a fost încă desfășurată, iar reconstrucția teritoriului avansează foarte greu.
Dimensiunea distrugerilor face ca revenirea la normalitate să fie cu atât mai dificilă. Evaluările prezentate în acest an indică un necesar de aproximativ 71,4 miliarde de dolari pentru refacerea și reconstrucția Fâșiei Gaza în următorul deceniu. Deocamdată, numeroși palestinieni caută printre resturile clădirilor materiale pe care le pot folosi pentru a-și amenaja adăposturi. Pentru ei, discuțiile despre pace și reconstrucție se lovesc de realitatea unei vieți trăite încă printre ruine.
Un atac care a schimbat întregul Orient Mijlociu
Urmările zilei de 7 octombrie 2023 au depășit rapid granițele Israelului și ale Fâșiei Gaza. Conflictul s-a extins prin confruntările cu Hezbollah, gruparea susținută de Iran, care a lansat atacuri asupra nordului Israelului. Schimburile de rachete dintre Hezbollah și Israel au dus la evacuarea a zeci de mii de civili din zonele de frontieră, iar luptele au afectat puternic și Libanul.
În același timp, Iranul s-a implicat direct în confruntarea cu Israelul, inclusiv prin atacuri cu rachete balistice. Tensiunile s-au extins în regiune, iar confruntările militare au schimbat relațiile dintre statele implicate. Trei ani mai târziu, Orientul Mijlociu continuă să fie marcat de conflicte, teritorii afectate de război și negocieri care nu au reușit să aducă stabilitatea dorită.
Nici în Israel întrebările legate de atacul din 2023 nu au primit toate răspunsurile așteptate de familiile victimelor. Premierul Benjamin Netanyahu este criticat pentru eșecurile de securitate care au permis producerea masacrului, dar și pentru modul în care a fost gestionat războiul. Cererile pentru o anchetă independentă continuă, iar aceste probleme au devenit parte a dezbaterilor politice înaintea alegerilor parlamentare programate pentru 27 octombrie 2026.
Israelul comemorează trei ani de la masacru. La ora 06:29, familiile s-au întors la locul tragediei
Comemorările din Israel au început miercuri dimineață, la ora 06:29, exact momentul în care, în urmă cu trei ani, a fost declanșat atacul Hamas. Supraviețuitori și familii ale victimelor s-au reunit în apropierea kibbutzului Re’im, la locul festivalului Nova, unde sute de persoane au fost ucise sau răpite. Pentru cei prezenți, întoarcerea în acel loc înseamnă păstrarea amintirii oamenilor care nu s-au mai întors acasă.
Pe parcursul zilei sunt organizate ceremonii în mai multe orașe israeliene, iar la prânz este programat un moment de reculegere la nivel național, la inițiativa unei organizații a supraviețuitorilor și familiilor îndoliate. Principala ceremonie organizată de acestea va avea loc la ora 21:15, în Parcul Yarkon din Tel Aviv. Manifestări comemorative sunt organizate și de comunitățile evreiești din întreaga lume, în timp ce ceremoniile oficiale ale statului israelian au avut loc pe 5 octombrie, potrivit calendarului ebraic.
Ministerul israelian al Apărării a anunțat că, de la atacul din 7 octombrie 2023, 1.318 membri ai forțelor de securitate și ai structurilor de intervenție au murit pe diferitele fronturi ale conflictului. Bilanțul îi include pe militari, polițiști, membri ai serviciului de securitate Shin Bet și ai altor structuri. Numele acestora se adaugă celor ale victimelor civile, într-o perioadă care a lăsat urme adânci în societatea israeliană.
Trei ani de durere și o pace care încă nu a venit
Pentru familiile israeliene care și-au pierdut copiii, părinții sau partenerii, 7 octombrie va rămâne ziua în care viața lor s-a schimbat pentru totdeauna. Pentru palestinienii care au trecut prin bombardamente, pierderi și strămutări, ultimii trei ani au însemnat o luptă continuă pentru supraviețuire. Sunt tragedii diferite, dar în spatele lor se află aceeași realitate: oameni care au pierdut persoane dragi și care încearcă să își continue viața.
La trei ani de la masacrul Hamas, Orientul Mijlociu nu și-a găsit liniștea. Ostaticii au fost aduși înapoi, dar nu toate familiile și-au putut revedea apropiații în viață. În Gaza, reconstrucția abia înaintează, iar violențele continuă să amenințe un armistițiu fragil. Dincolo de negocieri, planuri politice și bilanțuri, rămân cei care trăiesc cu urmările războiului și speranța că, într-o zi, nu vor mai trebui să se teamă pentru ziua de mâine.
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