Christa Pike, conștientă și capabilă să vorbească după execuția eșuată din SUA. Cum a supraviețuit celor două injecții letale

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 oct. 2026, 08:35

Christa Pike, femeia condamnată la moarte în Statele Unite, este conștientă și poate vorbi după tentativa eșuată de execuție prin injecție letală din Tennessee. Avocații săi spun că aceasta continuă să primească îngrijiri medicale, însă starea sa rămâne incertă. Modul în care a reușit să supraviețuiască după administrarea a două doze de pentobarbital este în continuare neclar.

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