Christa Pike, conștientă și capabilă să vorbească după execuția eșuată din SUA. Cum a supraviețuit celor două injecții letale
Christa Pike / Sursa foto - BBC
Christa Pike, femeia condamnată la moarte în Statele Unite, este conștientă și poate vorbi după tentativa eșuată de execuție prin injecție letală din Tennessee. Avocații săi spun că aceasta continuă să primească îngrijiri medicale, însă starea sa rămâne incertă. Modul în care a reușit să supraviețuiască după administrarea a două doze de pentobarbital este în continuare neclar.
Christa Pike a supraviețuit tentativei de execuție
Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, a rămas în viață după două încercări de a-i administra injecția letală, desfășurate săptămâna trecută în Tennessee, arată BBC.
După procedura eșuată, femeia a fost transportată la spital, unde a rămas inconștientă timp de câteva zile. Personalul medical a intervenit pentru a elimina din organism substanța administrată în cadrul procedurii de execuție.
Potrivit avocaților săi, Pike este acum conștientă și vorbește. Ea se află în continuare sub supraveghere medicală și primește tratament de urgență, fiind ținută încătușată în spital.
Avocații: Recuperarea este „fără precedent”
Echipa juridică a lui Christa Pike susține că evoluția stării sale este una fără precedent din punct de vedere medical.
Avocații avertizează însă că prognosticul rămâne incert și că recuperarea ar putea fi una de durată. În acest moment, nu este clar dacă femeia va rămâne cu sechele în urma procedurii sau cât timp va fi necesară îngrijirea medicală.
Specialiștii citați în acest caz consideră că supraviețuirea unei injecții letale reprezintă o situație extrem de rară.
„Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată”, a declarat Deborah Denno, criminolog și profesoară la Facultatea de Drept Fordham, referindu-se la situația în care substanța letală a fost administrată, dar persoana a supraviețuit.
Misterul celor două doze de pentobarbital
Una dintre principalele întrebări rămase fără răspuns este ce s-a întâmplat cu pentobarbitalul administrat în timpul procedurii.
Autoritățile nu au explicat deocamdată ce a mers greșit și nici nu au precizat dacă vor încerca din nou să execute sentința în cazul lui Pike.
Dr. Joel Zivot, anestezist care oferă consultanță echipei de apărare, a explicat că supraviețuirea este extrem de neobișnuită. Potrivit acestuia, nu se știe încă ce cantitate de pentobarbital a ajuns efectiv în organism, care au fost concentrațiile substanței în sânge și cum va evolua starea pacientei.
O posibilă explicație avansată de medic este că substanța nu ar fi ajuns în totalitate în fluxul sanguin, ci s-ar fi răspândit în țesutul aflat sub piele.
Zivot a subliniat că, dacă cele două doze ar fi pătruns în mod normal în sânge, cantitatea de pentobarbital ar fi fost suficientă pentru a provoca moartea.
Christa Pike ar fi suferit leziuni la brațe
Avocații femeii au susținut anterior că istoricul medical și particularitățile anatomice ale acesteia puteau crea dificultăți în timpul procedurii.
Printre problemele invocate se află trombocitoza, o afecțiune asociată cu un număr crescut de trombocite și cu riscuri legate de coagulare, precum și venele de dimensiuni reduse.
După tentativa de execuție, avocații au afirmat că Pike a suferit leziuni grave la nivelul brațelor.
Înainte de procedură, echipa de apărare avertizase că dificultățile de acces intravenos puteau provoca durere și suferință în timpul administrării injecției letale.
Există temeri privind o posibilă afectare neurologică
O altă necunoscută este impactul pe care perioada în care Pike a fost inconștientă l-ar putea avea asupra creierului.
Dr. Zivot a declarat anterior că era posibil ca femeia să fi suferit o leziune cerebrală, în contextul întârzierilor în resuscitare. Medicul a precizat că era nevoie de mai mult timp pentru a putea fi evaluată corespunzător starea neurologică.
La aproape o săptămână de la tentativa de execuție, avocații spun că recuperarea continuă, însă riscurile medicale nu pot fi încă considerate depășite.
De ce a fost condamnată Christa Pike la moarte
Christa Pike a fost condamnată la moarte pentru uciderea lui Colleen Slemmer, în 1995.
La momentul crimei, Pike avea 18 ani. Potrivit dosarului prezentat în cazul său, ea și iubitul său de atunci, Tadaryl Shipp, au atacat-o, torturat-o și ucis-o pe Slemmer, care avea 19 ani. Cele două tinere se cunoșteau dintr-un program de formare profesională destinat tinerilor cu probleme.
Pike se află de atunci pe lista persoanelor condamnate la pedeapsa capitală în Tennessee.
Toate execuțiile din Tennessee au fost suspendate până la finalul anului
Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a anunțat suspendarea tuturor execuțiilor până la sfârșitul anului, în contextul incidentului.
Nu a fost precizat deocamdată dacă autoritățile intenționează să reia procedura în cazul lui Christa Pike și nici ce măsuri ar putea fi luate pentru a evita repetarea problemelor întâmpinate.
Avocații lui Pike urmează să se prezinte în fața unei instanțe din Nashville și au anunțat, de asemenea, o conferință de presă.
Au mai existat tentative de execuție eșuate în SUA
Cazul lui Christa Pike este diferit de alte tentative de execuție care au eșuat în Statele Unite.
Potrivit Centrului de Informare privind Pedeapsa cu Moartea, au existat și alte situații în care execuțiile programate nu au putut fi duse la capăt. În cazurile documentate menționate în material, problemele au apărut înainte ca substanțele letale să poată fi administrate efectiv în vene.
Una dintre cele mai recente situații a avut loc tot în Tennessee. Execuția lui Tony Carruthers, condamnat pentru răpirea și uciderea a trei persoane în 1994, a fost amânată după ce personalul nu a reușit să găsească o venă potrivită pentru administrarea injecției letale. Guvernatorul i-a acordat ulterior o amânare de un an.
În cazul lui Christa Pike, însă, elementul neobișnuit este că substanța a fost administrată, iar femeia a supraviețuit. Rămâne de stabilit exact de ce procedura nu a avut efectul așteptat și care vor fi consecințele medicale pe termen lung.
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