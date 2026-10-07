Româncă prinsă cu aproape un kilogram de aur ascuns în vestă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 oct. 2026, 08:02

O româncă a fost prinsă de vameșii bulgari cu aproape un kilogram de aur ascuns sub căptușeala vestei. Bijuteriile, estimate la peste 100.000 de euro, au fost găsite la punctul de trecere a frontierei către Turcia.

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