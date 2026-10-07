Româncă prinsă cu aproape un kilogram de aur ascuns în vestă

O româncă a fost prinsă de vameșii bulgari cu aproape un kilogram de aur ascuns sub căptușeala vestei. Bijuteriile, estimate la peste 100.000 de euro, au fost găsite la punctul de trecere a frontierei către Turcia.
Femeie, prinsă cu 100.000 de euro în aur la vamă
O femeie de cetățenie română a fost descoperită de autoritățile vamale bulgare cu aproape un kilogram de bijuterii din aur ascuns sub căptușeala vestei. Valoarea obiectelor a fost estimată la peste 100.000 de euro. Descoperirea a fost făcută la un punct de trecere a frontierei dintre Bulgaria și Turcia.
Aurul era ascuns sub căptușeala vestei
Cazul a fost descoperit în timpul unui control efectuat asupra unui autocar în care se aflau 23 de pasageri.
În urma verificărilor, vameșii bulgari au efectuat și un control corporal al femeii. Sub căptușeala hainei au fost găsite 20 de pachete din polietilenă, care fuseseră cusute de vestă.
În interiorul pachetelor se aflau mai multe bijuterii din aur, ascunse astfel încât să nu fie observate în timpul unui control obișnuit.
Peste 900 de grame de bijuterii, descoperite la vamă
După confiscarea și cântărirea obiectelor, autoritățile au stabilit că bijuteriile aveau o greutate netă totală de 912,45 grame.
Valoarea estimată a aurului se ridică la 100.369 de euro, potrivit informațiilor prezentate de autoritățile bulgare.
Cantitatea și valoarea bijuteriilor au determinat deschiderea unei proceduri în cazul femeii.
Femeia a plătit o cauțiune de 5.000 de euro
În urma incidentului, românca a fost supusă unor măsuri dispuse de autoritățile bulgare.
Femeia a plătit o cauțiune în valoare de 5.000 de euro și a primit interdicția de a părăsi Bulgaria pe durata procedurilor.
Cazul a fost preluat de autoritățile competente, care urmează să stabilească toate împrejurările în care bijuteriile au fost transportate și ascunse.
Bijuteriile, descoperite în timpul controlului unui autocar
Descoperirea demonstrează amploarea controlului efectuat de vameșii bulgari asupra mijlocului de transport care se îndrepta spre Turcia.
Cele 20 de pachete fuseseră cusute direct în vestă și ascunse sub căptușeală. În acest fel, aproape un kilogram de bijuterii din aur a fost transportat fără ca obiectele să fie vizibile la exterior.
Valoarea totală a bunurilor descoperite depășește 100.000 de euro.