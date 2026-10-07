Plan secret la vârful UE? Scenariul unui atac devastator care ar putea lovi Europa

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 oct. 2026, 10:50

Capitalele Uniunii Europene pregătesc discret un răspuns pentru unul dintre cele mai grave scenarii de securitate: un atac hibrid de amploare soldat cu moartea mai multor cetățeni. Potrivit declarațiilor a cinci diplomați și oficiali europeni, citați de POLITICO, un astfel de scenariu este considerat tot mai plauzibil.

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