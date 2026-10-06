Zelenski avertizează că Rusia pregătește un atac masiv asupra Ucrainei. Ce arată cele mai noi informații
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregătește un nou atac de amploare asupra Ucrainei, după ce serviciile de informații de la Kiev au primit informații actualizate despre planurile Moscovei.
Declarația vine într-un moment în care atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene s-au intensificat, iar Ucraina încearcă să își consolideze apărarea antiaeriană înaintea unei noi serii de lovituri
Zelenski a transmis avertismentul în discursul său nocturn de marți, afirmând că informațiile obținute de serviciile ucrainene indică pregătirea unui „atac masiv”. Președintele ucrainean a precizat însă că forțele țării sunt pregătite să răspundă în limita mijloacelor de apărare disponibile.
Kievul spune că se pregătește pentru loviturile Rusiei
„Există informații actualizate care indică faptul că Rusia pregătește un atac masiv”, a declarat Zelenski în discursul său, potrivit Reuters.
Președintele ucrainean a adăugat că serviciile ucrainene și forțele aeriene sunt pregătite să reacționeze la un nou atac, în funcție de capacitățile defensive pe care le au la dispoziție.
Avertismentul a fost precedat de o reuniune la care au participat oficiali guvernamentali, conducerea militară și reprezentanți ai serviciilor ucrainene. În urma acesteia, autoritățile au stabilit termene pentru o serie de măsuri, iar cele considerate prioritare au început deja să fie puse în aplicare.
Potrivit relatărilor publicate marți de presa internațională, pregătirile includ întărirea apărării antiaeriene în jurul unor obiective importante și asigurarea muniției necesare pentru avioanele F-16, sistemele de interceptare și rachetele antiaeriene.
Cea mai dificilă problemă pentru Ucraina sunt rachetele balistice
Una dintre principalele vulnerabilități ale Ucrainei rămâne apărarea împotriva rachetelor balistice. Zelenski a transmis că aprovizionarea cu astfel de mijloace depinde în mare măsură de partenerii externi.
Associated Press relatează că ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a estimat săptămâna trecută că Rusia are aproximativ 600 de rachete balistice în rezervă și poate produce până la 140 de astfel de rachete pe lună. În același timp, Ucraina se confruntă cu lipsuri de muniție pentru sistemele americane Patriot, esențiale pentru interceptarea unor asemenea arme.
Situația este cu atât mai importantă cu cât Moscova continuă să folosească drone și rachete împotriva unor obiective din Ucraina. Associated Press relatează că în ultimele zile au fost lovite inclusiv infrastructura rutieră și podurile din Kiev, iar un pod din orașul Zaporojie a fost atacat marți.
Zelenski cere arme și voință politică din partea aliaților
Președintele ucrainean a subliniat că modul în care Ucraina va putea răspunde noului atac depinde în mare parte de sprijinul militar primit din străinătate.
„Multe depind de partenerii noștri, de fiecare lider și fiecare țară din lume care are capabilități defensive de care avem nevoie și pe care ni le poate furniza”, a spus Zelenski, potrivit Reuters.
El a insistat asupra necesității unei decizii politice din partea statelor care pot furniza echipamentele solicitate de Kiev.
„Este foarte important să existe voința politică de a face acest lucru, în special în SUA, în Europa și în rândul altor parteneri”, a afirmat liderul ucrainean.
Solicitarea vine într-un moment în care Ucraina încearcă să obțină mai multe mijloace de apărare aeriană, în special pentru a putea face față unor eventuale atacuri cu rachete balistice.
Avertismentul vine după o intensificare a atacurilor rusești
Relatarea Reuters apare la doar câteva zile după ce Zelenski a declarat pentru agenția de presă că serviciile ucrainene au obținut documente despre ceea ce el a descris drept o nouă doctrină rusă de atacuri aeriene.
Într-un interviu publicat pe 3 octombrie, Zelenski a afirmat că documentele indică planuri pentru atacarea unei game mai largi de obiective civile, inclusiv infrastructură, logistică, drumuri, școli și spitale. Potrivit președintelui ucrainean, scopul ar fi exercitarea unei presiuni asupra populației pentru a părăsi Kievul și alte orașe.
Zelenski a mai spus că atacurile rusești asupra capitalei au vizat în ultimele săptămâni infrastructura energetică și de telecomunicații, precum și infrastructura rutieră și feroviară. În aceeași perioadă, forțele ruse au început să lovească podurile peste Nipru din Kiev.
Rusia și-a intensificat și atacurile asupra infrastructurii ucrainene
Associated Press relatează că atacurile rusești continuă să afecteze obiective din mai multe regiuni. În Zaporojie, un atac nocturn asupra unui bloc de locuințe a rănit cinci persoane, în timp ce o lovitură asupra unui depozit a provocat un incendiu de proporții.
În regiunea Odesa, Ministerul rus al Apărării a susținut că forțele sale au lovit peste noapte obiective cu drone, inclusiv un depozit de muniții și infrastructură portuară. Tot în Marea Neagră, un atac cu dronă asupra unei nave comerciale sub pavilionul Insulelor Marshall a provocat moartea unei persoane și rănirea altor șapte, potrivit autorităților regionale ucrainene.
În paralel, Rusia a acuzat Ucraina de atacuri masive cu drone pe teritoriul său. Potrivit autorităților ruse citate de Associated Press, aproape 900 de drone ucrainene au fost interceptate în cursul nopții în mai multe regiuni, în Crimeea ocupată și deasupra Mării Azov.
Europa urmărește o escaladare a presiunii ruse
Avertismentul lui Zelenski apare pe fondul unei intensificări mai largi a presiunii exercitate de Rusia asupra Ucrainei și a statelor europene care o susțin.
The Washington Post relata marți că oficiali europeni și americani consideră că Moscova își intensifică presiunea asupra Europei prin atacuri hibride, atacuri cibernetice, dezinformare și amenințări nucleare, în paralel cu loviturile asupra Ucrainei. Publicația notează că Rusia continuă să lovească infrastructura civilă ucraineană, inclusiv școli, centrale electrice și poduri.
În acest context, mesajul transmis de Zelenski nu indică o dată precisă pentru presupusul atac și nici nu oferă detalii despre obiectivele pe care Rusia intenționează să le lovească. Președintele ucrainean spune însă că serviciile de informații au primit informații noi, iar autoritățile au început deja pregătirile pentru a face față unei posibile lovituri de amploare.
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