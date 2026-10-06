Vârstnici atrași cu „evaluări medicale gratuite” și apoi păcăliți să facă credite pentru dispozitive medicale scumpe. Cinci persoane, vizate de ancheta Poliției

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 6 oct. 2026, 19:31

Polițiștii din București au făcut marți, 6 octombrie 2026, cinci percheziții într-un dosar penal în care cinci persoane sunt suspectate de înșelăciune. Anchetatorii verifică activitatea unor societăți comerciale prezentate drept centre de sănătate, prin intermediul cărora mai multe persoane vârstnice ar fi fost atrase cu promisiunea unor evaluări medicale gratuite.

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