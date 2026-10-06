Vârstnici atrași cu „evaluări medicale gratuite” și apoi păcăliți să facă credite pentru dispozitive medicale scumpe. Cinci persoane, vizate de ancheta Poliției

Polițiștii din București au făcut marți, 6 octombrie 2026, cinci percheziții într-un dosar penal în care cinci persoane sunt suspectate de înșelăciune. Anchetatorii verifică activitatea unor societăți comerciale prezentate drept centre de sănătate, prin intermediul cărora mai multe persoane vârstnice ar fi fost atrase cu promisiunea unor evaluări medicale gratuite.
Potrivit Poliției Capitalei, suspecții ar fi folosit și pretextul accesării unor fonduri destinate programelor de sănătate pentru a atrage victimele. După evaluările oferite, persoanele vârstnice ar fi fost informate că suferă de diferite afecțiuni și convinse că acestea ar putea fi tratate cu dispozitivele comercializate de respectivele centre.
Cercetările vizează perioada iulie 2025 - septembrie 2026.
Cum ar fi fost convinse victimele să cumpere dispozitivele
Anchetatorii susțin că, în unele situații, presupusele afecțiuni cunoscute ale victimelor ar fi fost prezentate ca fiind mai grave decât în realitate. Suspecții le-ar fi spus apoi persoanelor vârstnice că problemele de sănătate pot fi tratate cu dispozitivele pe care le comercializau.
Poliția afirmă că, prin această metodă, suspecții ar fi creat o stare emoțională care le-ar fi determinat pe victime să cumpere produsele la prețuri considerate nejustificat de mari în raport cu valoarea lor de piață.
Produsele ar fi fost achiziționate de multe ori prin contractarea unor credite de nevoi personale. Astfel, persoanele vârstnice nu ar fi fost nevoite să achite imediat întreaga sumă, însă ar fi ajuns să își asume obligații financiare pentru dispozitivele respective.
Unele victime ar fi fost duse la bancă
Anchetatorii susțin că presupusa schemă continua și în momentul finanțării achiziției.
„Pentru obţinerea acestora, persoanele ar fi fost însoţite la sediile băncilor de angajaţi ai centrelor, iar în alte situaţii contractele de credit ar fi fost semnate de către bănuiţi, direct de pe terminalul mobil al persoanelor vătămate, cu acordul acestora”, precizează Poliția Capitalei.
În acest fel, angajații centrelor ar fi participat inclusiv la obținerea creditelor necesare pentru cumpărarea dispozitivelor.
Polițiștii susțin că victimele ar fi fost influențate prin informațiile primite în timpul presupuselor evaluări medicale, inclusiv prin amplificarea severității unor probleme de sănătate deja cunoscute.
Cinci persoane au fost duse la audieri
Pentru administrarea probelor, polițiștii au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară. Acțiunile au vizat inclusiv sediile unor persoane juridice.
Cele cinci persoane urmărite în anchetă au fost depistate și conduse la audieri. Față de acestea urmează să fie dispuse măsurile legale care se impun.
Cercetările sunt efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului Vătămări și Ucideri din Culpă, cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale Central, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.
Ancheta vizează infracțiunea de înșelăciune, iar acuzațiile formulate de polițiști sunt în acest moment în curs de cercetare.