Dr. George Marinescu, despre ecografia tiroidei și analizele hormonale: de ce se completează

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 oct. 2026, 20:09

O ecografie tiroidiană poate arăta un nodul sau alte modificări ale glandei, în timp ce analizele hormonale rămân în limite normale. Cele două rezultate nu se contrazic neapărat, deoarece fiecare investigație oferă informații diferite despre tiroidă. General de brigadă (rtr) Dr. George Marinescu, medic primar Medicină Nucleară și specialist în Radiologie și Imagistică Medicală, explică ce arată ecografia, ce indică analizele de sânge și de ce rezultatele trebuie interpretate împreună.

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