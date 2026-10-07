Iurie Radulov, unul dintre cei mai temuți interlopi din Moldova, prins în Turcia. A fost condamnat la închisoare pe viață

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 oct. 2026, 10:05

Iurie Radulov, alias „Babior”, unul dintre cei mai cunoscuți infractori din Republica Moldova, a fost reținut în Turcia. Acesta a fugit din țară în 2025, la scurt timp după ce a fost eliberat condiționat, deși avea o condamnare la închisoare pe viață.

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