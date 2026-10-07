Iurie Radulov, unul dintre cei mai temuți interlopi din Moldova, prins în Turcia. A fost condamnat la închisoare pe viață

Iurie Radulov, alias „Babior”, unul dintre cei mai cunoscuți infractori din Republica Moldova, a fost reținut în Turcia. Acesta a fugit din țară în 2025, la scurt timp după ce a fost eliberat condiționat, deși avea o condamnare la închisoare pe viață.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, autoritățile turce au informat Poliția Națională de la Chișinău cu privire la reținerea lui Radulov, în urma măsurilor întreprinse prin Biroul Central Național INTERPOL. Autoritățile din Republica Moldova urmează să înceapă procedurile pentru extrădarea lui Iurie Radulov.
Iurie Radulov, condamnat pentru 10 omoruri și 11 tentative de omor
Iurie Radulov a părăsit Republica Moldova la data de 16 martie 2025, după ce a fost eliberat condiționat în urma unor modificări aduse Legii amnistiei.
Radulov a fost condamnat la detenție pe viață pentru 10 omoruri și 11 tentative de omor. Eliberarea sa condiționată a provocat un scandal la Chișinău, întrucât modificările legislative au permis ca mai multe persoane condamnate la detenție pe viață să poată fi eliberate condiționat. Amendamentele au fost propuse de fosta deputată PAS Olesea Stamate și adoptate de majoritatea parlamentară PAS. În urma scandalului, Stamate a fost exclusă din partid. Fosta deputată a respins acuzațiile care i-au fost aduse, potrivit NewsMaker.
Când a fugit Radulov din Republica Moldova
După eliberarea condiționată, Iurie Radulov a părăsit Republica Moldova și a ajuns în Turcia. Autoritățile moldovene au demarat ulterior procedurile pentru identificarea și reținerea sa prin intermediul canalelor internaționale de cooperare polițienească.
Reținerea sa în Turcia a fost posibilă în urma măsurilor întreprinse de Biroul Central Național INTERPOL, potrivit Poliției Republicii Moldova. Acum urmează procedurile judiciare necesare pentru extrădarea lui Radulov în Republica Moldova, unde acesta își ispășea pedeapsa înainte de eliberarea condiționată.
Cine este Iurie Radulov, alias „Babior”
Iurie Radulov a devenit cunoscut în lumea interlopă din Republica Moldova în anii '90, când ar fi condus o grupare criminală implicată în numeroase crime violente. Printre victimele grupării s-ar fi aflat oameni de afaceri și membri ai lumii interlope. În anii 2000, anchetele autorităților au stabilit că membrii grupării ar fi fost implicați, doar în regiunea transnistreană, în patru asasinate și șase tentative de omor.
Radulov și alți membri ai grupării au fugit atunci din Republica Moldova și au fost dați în urmărire internațională. Interlopul a fost ulterior reținut în Bulgaria și predat autorităților de la Chișinău.
Legăturile lui „Babior” cu lumea interlopă din România
Numele lui Iurie Radulov a fost asociat și cu lumea interlopă din România, în special cu grupările care au devenit active la începutul anilor '90. Potrivit informațiilor apărute de-a lungul timpului în presa din România, Radulov ar fi locuit o perioadă în țară și ar fi fost apropiat de Alexandru Ilie, cunoscut sub numele de Sandu Geamănu. Bărbatul ar fi avut, totodată, un rol în formarea uneia dintre grupările criminale considerate printre cele mai violente din România în anii '90. În cele din urmă, gruparea lui Radulov a fost destructurată, iar mai mulți membri au fost capturați și condamnați.