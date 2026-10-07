Petrolier atacat de o dronă navală în Marea Neagră. Nava a luat foc: ce s-a întâmplat cu cei 23 de marinari de la bord

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 7 oct. 2026, 11:16

Un petrolier sub pavilion liberian a luat foc în largul coastei ruse a Mării Negre, după ce ar fi fost atacat de o dronă navală, a anunțat Ministerul Transporturilor din Rusia. Potrivit autorităților ruse, echipele de urgență au intervenit și i-au salvat pe cei 23 de membri ai echipajului, relatează Reuters.

Distribuie articolul