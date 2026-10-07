Petrolier atacat de o dronă navală în Marea Neagră. Nava a luat foc: ce s-a întâmplat cu cei 23 de marinari de la bord

Un petrolier sub pavilion liberian a luat foc în largul coastei ruse a Mării Negre, după ce ar fi fost atacat de o dronă navală, a anunțat Ministerul Transporturilor din Rusia. Potrivit autorităților ruse, echipele de urgență au intervenit și i-au salvat pe cei 23 de membri ai echipajului, relatează Reuters.
Ministerul Transporturilor din Rusia a precizat, într-un anunț publicat pe Telegram, că echipajul petrolierului Aframax Rio era format în întregime din cetățeni indieni, menționând că nu au existat răniți în urma incidentului, scriu jurnaliștii de la Reuters.
În imaginile apărute în mediul online se poate vedea ceva ce pare a fi corpul navei cuprins în întregime de flăcări și un fum negru și gros care se ridică în aer.
Plajele din Sirius, închise
Autoritățile regionale ruse din localitatea Sirius au anunțat anterior izbucnirea incendiului la bordul petrolierului. Plajele din localitatea situată în regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei, au fost închise publicului, au declarat autoritățile.
Incidentul a avut loc în largul coastei ruse a Mării Negre și vine după atacul despre care Ministerul Transporturilor de la Moscova susține că ar fi fost efectuat cu o dronă navală.
Trei nave comerciale, atacate în apele Mării Negre
Incidentul anunțat de Moscova vine după ce, luni și marți, trei nave comerciale au fost atacate în apele din largul coastelor României și Bulgariei. Ucraina a dat vina pe Rusia pentru aceste atacuri.