Două nave, lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei. Una dintre ele s-a scufundat

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 6 oct. 2026, 11:20

Două nave comerciale au fost lovite marți de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei. Un feribot bulgar a intervenit și i-a salvat pe cei 18 membri ai echipajului uneia dintre nave, în timp ce cealaltă ambarcațiune s-a scufundat în largul coastei, în apropierea orașului Byala, relatează BGNES și Novinite.com.

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