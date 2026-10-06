Două nave, lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei. Una dintre ele s-a scufundat

Două nave comerciale au fost lovite marți de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei. Un feribot bulgar a intervenit și i-a salvat pe cei 18 membri ai echipajului uneia dintre nave, în timp ce cealaltă ambarcațiune s-a scufundat în largul coastei, în apropierea orașului Byala, relatează BGNES și Novinite.com.
Incidentul, descris drept un atac coordonat cu drone în largul Bulgariei
Operațiunea de salvare s-a desfășurat la est de Capul Sfântul Atanas și de orașul Biala, la aproximativ 80 de mile marine de țărm.
Incidentul a fost descris drept un atac coordonat cu drone, de o amploare fără precedent, asupra unor nave comerciale. Este primul atac de acest tip raportat în zona economică exclusivă a Bulgariei și are loc la doar o zi după un incident similar produs în apropierea coastelor României.
Potrivit presei bulgare, navele vizate marți au fost cargobotul ALFA WATAN, sub pavilionul statului Togo, și nava de marfă generală ABLE, care naviga sub pavilionul statului Palau.
ALFA WATAN a suferit avarii structurale grave și s-a scufundat în largul coastelor Bulgariei. Până în prezent, autoritățile nu au oferit informații oficiale privind soarta membrilor echipajului sau eventualii supraviețuitori.
La rândul său, ABLE a fost cuprinsă de flăcări în urma atacului, iar cei 18 membri ai echipajului au fost nevoiți să abandoneze nava.
Feribot bulgar, trimis în ajutorul echipajului de pe nava ABLE
Un rol esențial în operațiunea de salvare l-a avut feribotul de pasageri DIOSCURIA, sub pavilion bulgar. Nava a fost redirecționată de urgență către zona incidentului, iar echipajul său a reușit să-i evacueze și să-i preia la bord pe toți cei 18 marinari de pe ABLE.
O parte dintre cei salvați au fost răniți și au primit primul ajutor la bordul feribotului. În paralel, echipele de intervenție depun eforturi pentru evacuarea medicală de urgență a răniților și transportarea acestora la spitalele de pe țărm.