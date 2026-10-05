Trei marinari, preluați cu elicopterul după atacul cu dronă din Marea Neagră: alți 8, în stare bună: anunțul MAI

Trei marinari răniți au fost preluați de un elicopter al MAI, iar alți opt membri ai echipajului, aflați în stare bună, au fost salvați de navele de intervenție, după ce o navă comercială a fost lovită de o dronă în Marea Neagră. Un marinar este în continuare căutat, iar trupul unui marinar decedat urmează să fie recuperat de pe o plută, potrivit Autorității Navale Române (ANR). Conform celor mai recente informații, ambarcaţiunea s-ar fi scufundat.
„Trei marinari răniți au fost preluați de un elicopter al MAI. Alți opt membri ai echipajului, care sunt în stare bună, au fost preluați de navele de salvare trimise în misiune. În acest moment un singur marinar este în continuare căutat. Un trup neînsuflețit urmează să fie recuperat de pe o plută”, au anunțat, luni, reprezentanții ANR.
MAI a transmis anterior că doi marinari sunt decedați și 11 au fost salvați, fără a oferi date despre starea acestora.
”Structurile Ministerului Afacerilor Interne desfăşoară o misiune complexă pentru salvarea echipajului unei nave care s-a scufundat în Marea Neagră. Unsprezece membri ai echipajului au fost salvaţi. De asemenea, au fost identificate şi două persoane decedate”, aunţă, luni după-amiază, Ministerul de Interne.
”Misiunea este în dinamică, navele Gărzii de Coastă şi elicopterul Inspectoratului General de Aviaţie desfăşurând activităţi specifice”, a mai transmis sursa citată.
Unde se afla nava în momentul producerii incendiului
În data de 5 octombrie, în jurul orei 11:00, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informați de Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) Constanța că la bordul unei nave comerciale, aflate în zona economică exclusivă a României, s-a produs un incendiu. Conform informațiilor existente până în prezent, nava se afla la aproximativ 30 de mile marine sud de localitatea Sfântul Gheorghe.
MRCC Constanța a declanșat o operațiune de căutare și salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare, iar nava Gărzii de Coastă a fost desemnată coordonator la fața locului al activităților de căutare și salvare.
Polițiștii de frontieră, împreună cu colegii din cadrul Inspectoratului General de Aviație, au acționat pentru căutarea și salvarea membrilor echipajului.
Ce ar fi produs incendiul: primele supoziții
Nava implicată în incident este turcească, despre acesta știindu-se că ar fi plecat din Portul Ismail din Ucraina și s-ar fi îndreptat spre Italia.
La bord a izbucnit un incendiu, după ce nava ar fi fost lovită de o dronă.