Trei marinari, preluați cu elicopterul după atacul cu dronă din Marea Neagră: alți 8, în stare bună: anunțul MAI

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 5 oct. 2026, 14:57

Trei marinari răniți au fost preluați de un elicopter al MAI, iar alți opt membri ai echipajului, aflați în stare bună, au fost salvați de navele de intervenție, după ce o navă comercială a fost lovită de o dronă în Marea Neagră. Un marinar este în continuare căutat, iar trupul unui marinar decedat urmează să fie recuperat de pe o plută, potrivit Autorității Navale Române (ANR). Conform celor mai recente informații, ambarcaţiunea s-ar fi scufundat.

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