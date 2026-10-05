Incident în Marea Neagră. O navă comercială, în derivă, după ce a fost lovită de o dronă VIDEO

O navă de marfă aflată în derivă a fost descoperită în Marea Neagră, la aproximativ 40 de kilometri est de Capul Șabla. Nava EMIL fusese lovită de o dronă în zona Odesa, iar un incendiu și defecțiunile tehnice au lăsat-o fără posibilitatea de a manevra.
Nava a fost identificată de elicopterele Forțelor Navale în larg, la aproximativ 40 de kilometri est de Capul Șabla. Zona se află la circa 6 kilometri de orașul Șabla și la aproximativ 26 de kilometri de Vama Veche.
Ministerul rus al Apărării a transmis că a fost lovită o navă comercială de tip „cargo”, care transporta încărcături militare în timp ce traversa Marea Neagra, la sud de orașul Odesa.
Vasul ar fi fost lovit în apropiere de Odesa
Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, dar care nu au fost confirmate oficial, nava cu motor EMIL ar fi fost atacată cu o dronă în zona orașului Odesa.
Incidentul ar fi provocat un incendiu și avarii la sistemele tehnice ale vasului, ceea ce i-ar fi afectat capacitatea de a se deplasa și de a fi controlat. În aceste condiții, membrii echipajului ar fi părăsit nava.
Nava a ajuns în derivă spre apele Bulgariei
După abandonarea vasului, acesta a continuat să se deplaseze necontrolat în zona economică exclusivă a României. Sub acțiunea curenților marini, nava s-a îndreptat către sud, apropiindu-se de zona economică exclusivă a Bulgariei.
Situația a determinat autoritățile bulgare să emită o avertizare pentru navele care navighează în regiune. Forțele Navale ale Bulgariei au semnalat existența unui vas abandonat, fără echipaj și fără posibilitatea de a-și controla direcția de deplasare, considerat un potențial pericol pentru traficul maritim.
Autoritățile monitorizează în continuare situația
Nava este supravegheată în continuare de autorități, iar instituțiile responsabile sunt pregătite să intervină și să adopte măsurile necesare în funcție de evoluția situației.
Autoritățile militare bulgare au transmis că monitorizarea vasului continuă, în condițiile în care acesta se deplasează în derivă în Marea Neagră.
Oficial de la ARSVOM:
Luni, 5 octombrie 2026, la ora 10:37, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) pentru efectuarea unei misiuni de salvare la nava ROYAD MAMMADOV, aflată în zona platformelor.
La ora 10:39, nava SAR APOLLO, din cadrul ARSVOM, s-a deplasat spre zona indicată de MRCC.
La ora 10:45, nava SAR ARES a pornit către zona de sud a platformelor.
Misiunea este în desfășurare. ARSVOM urmează să revină cu amănunte.