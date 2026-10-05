Incident în Marea Neagră. O navă comercială, în derivă, după ce a fost lovită de o dronă VIDEO

Publicat 5 oct. 2026, 12:02 Actualizat 5 oct. 2026, 12:18

O navă de marfă aflată în derivă a fost descoperită în Marea Neagră, la aproximativ 40 de kilometri est de Capul Șabla. Nava EMIL fusese lovită de o dronă în zona Odesa, iar un incendiu și defecțiunile tehnice au lăsat-o fără posibilitatea de a manevra.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre drona marea neagra