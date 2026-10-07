Călin și Cristela Georgescu, din nou în fața procurorilor DIICOT pentru percheziții informatice. Ce verifică procurorii

Călin și Cristela Georgescu ajung astăzi din nou în fața procurorilor DIICOT pentru percheziții informatice. Este a doua zi în care Georgescu este scos din arest. În tot acest timp, avocații lui Călin Georgescu au depus cerere pentru înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă, dar au făcut și o contestație pentru sechestrul pus pe casa din Mogoșoaia.
La sediul DIICOT urmează să ajungă miercuri dimineață Cristela Georgescu, iar Călin Gerogescu să fie adus din Arestul Central, pentru a fi prezenți la percheziția informatică, ce se desfășoară pentru a doua zi conescutiv.
Cei doi soți vor sta în fața procurorilor DIICOT, timp în care anchetatorii caută date și probe din dispozitivele electornice care au fost ridicate în urma perchezițiilor de la locuința acestora.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, dar și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul din dosar este estimat la peste 1,1 milioane de euro. Până la o decizie definitivă a judecătorilor în acest caz, se bucură de prezumția de nevinovăție.
Luni, tatăl Cristelei Georgescu s-a prezentat la DIICOT pentru a da explicații în legătură cu un împrumut de 118.000 de lei acordat lui Răzvan Leu, omul de afaceri care l-ar fi denunțat pe Călin Georgescu în dosarul în care acesta este arestat preventiv.
Potrivit procurorilor, probele strânse în anchetă indică faptul că Georgescu s-ar fi folosit de imaginea sa publică pentru a atrage oameni de afaceri în diverse scheme de investiții.
Mai mult, anchetatorii susțin că acesta le-ar fi promis acces la linii de finanțare importante, în schimbul unor sume considerabile de bani, care nu ar mai fi fost, ulterior, restituiți.
Georgescu contestă sechestrul pus pe vila din Mogoșoaia
În paralel, Călin Georgescu a contestat măsura prin care procurorii au pus sechestru pe locuința sa din Mogoșoaia. Sechestrul a fost instituit pe 24 septembrie, în cadrul aceluiași dosar. Fostul candidat încearcă acum să obțină ridicarea măsurii asupra imobilului. Între timp, ancheta DIICOT continuă, iar audierile și verificările financiare merg mai departe.
De ce a fost arestat Călin Georgescu pentru 30 de zile
Călin Georgescu a fost reținut de procurorii DIICOT pe 21 septembrie, după perchezițiile făcute în dosarul în care este acuzat, alături de alte persoane, de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Anchetatorii susțin că un om de afaceri ar fi fost convins să depună garanții de peste 1,1 milioane de euro pentru obținerea unei finanțări de șase milioane de euro, bani care nu ar mai fi fost recuperați. Tribunalul București a respins inițial cererea de arestare și l-a plasat pe Georgescu sub control judiciar, însă DIICOT a contestat decizia. Pe 29 septembrie, Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, hotărârea fiind definitivă.