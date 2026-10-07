Călin și Cristela Georgescu, din nou în fața procurorilor DIICOT pentru percheziții informatice. Ce verifică procurorii

Publicat 7 oct. 2026, 08:44 Sursă Realitatea PLUS

Călin și Cristela Georgescu ajung astăzi din nou în fața procurorilor DIICOT pentru percheziții informatice. Este a doua zi în care Georgescu este scos din arest. În tot acest timp, avocații lui Călin Georgescu au depus cerere pentru înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă, dar au făcut și o contestație pentru sechestrul pus pe casa din Mogoșoaia.

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