DNA a decapitat conducerea poliției de frontieră de la granița cu Ucraina. Doi șefii ai Vămii Halmeu și alți 7 suspecți au fost reținuți

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 6 oct. 2026, 19:19

Lovitură de proporții a DNA la una dintre cele mai importante porți de intrare în România dinspre Ucraina. Șeful Poliției de Frontieră Halmeu și șeful Biroului Vamal Halmeu au fost reținuți, alături de alți șapte inculpați, într-un dosar care vizează o presupusă rețea de luare de mită ce ar fi funcționat ani la rând în punctul de trecere a frontierei. Procurorii susțin că șoferii care traversau granița plăteau sume între 50 și 1.900 de euro pentru a beneficia de tratament preferențial.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre vama halmeucoruptieDNAarestari