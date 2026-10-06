DNA a decapitat conducerea poliției de frontieră de la granița cu Ucraina. Doi șefii ai Vămii Halmeu și alți 7 suspecți au fost reținuți

Lovitură de proporții a DNA la una dintre cele mai importante porți de intrare în România dinspre Ucraina. Șeful Poliției de Frontieră Halmeu și șeful Biroului Vamal Halmeu au fost reținuți, alături de alți șapte inculpați, într-un dosar care vizează o presupusă rețea de luare de mită ce ar fi funcționat ani la rând în punctul de trecere a frontierei. Procurorii susțin că șoferii care traversau granița plăteau sume între 50 și 1.900 de euro pentru a beneficia de tratament preferențial.
Ancheta procurorilor anticorupție scoate la iveală acuzații extrem de grave la adresa unor polițiști de frontieră și funcționari vamali din Halmeu. Nouă persoane au fost reținute pentru 24 de ore, iar opt dintre acestea urmează să fie prezentate în fața Tribunalului Bihor cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, arată un comunicat al DNA, din data de 6 octombrie 2026.
Șefii Poliției de Frontieră și ai Vămii Halmeu, acuzați că au coordonat gruparea
Potrivit DNA, printre cei reținuți se află Adiel Viorel Babici, șeful Sectorului Poliției de Frontieră Halmeu și Mihai Kis, șeful Biroului Vamal de Frontieră Halmeu, ambii fiind cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată.
În cursul anului 2022, pe fondul creşterii traficului rutier şi al transporturilor de colete şi bagaje dinspre Ucraina către teritoriul Uniunii Europene, inculpaţii Babici Adiel Viorel şi Kis Mihai (...) ar fi constituit şi coordonat, împreună cu mai mulţi poliţişti de frontieră şi funcţionari vamali, un grup infracţional organizat, structurat pe trei paliere, arată procurorii DNA.
Conform anchetatorilor, cei doi șefi ar fi folosit funcțiile de conducere pentru a menține în poziții-cheie persoane de încredere care coordonau colectarea și distribuirea banilor proveniți din mitele încasate la frontieră.
Mită de până la 1.900 de euro pentru traversarea frontierei
DNA susține că al treilea palier al grupării era format din polițiști de frontieră și funcționari vamali care efectuau controalele asupra persoanelor și vehiculelor ce tranzitau punctul de frontieră.
Aceştia ar fi avut rolul de a primi sumele de bani cu titlu de mită de la şoferii care tranzitau frontiera dintre Ucraina şi România, în legătură cu modul în care îşi îndeplineau sau nu îşi îndeplineau atribuţiile de serviciu, precizează procurorii.
Potrivit DNA, sumele primite de la conducătorii auto erau cuprinse între 50 și 1.900 de euro, iar valoarea totală a mitei ar fi ajuns la zeci de mii de euro.
În cazul șefului Poliției de Frontieră Halmeu, procurorii susțin că acesta ar fi primit în mod repetat 6.450 de dolari, 2.750 de euro și alte sume de bani, dar și diverse foloase necuvenite. De asemenea, acesta ar fi pretins 4.000 de euro lunar de la un subordonat.
În ceea ce îl privește pe șeful Vămii Halmeu, DNA arată că, doar în perioada 27 august - 4 septembrie 2026, acesta ar fi primit în două tranșe 800 de euro mită de la un funcționar vamal aflat în subordine.
Perchezițiile DNA au scos la iveală peste 300.000 de euro
Ancheta a culminat cu perchezițiile desfășurate luni, în urma cărora procurorii au descoperit și ridicat peste 300.000 de euro sau echivalentul în alte valute de la domiciliile inculpaților și suspecților.
Totodată, procurorii au dispus continuarea urmăririi penale față de alți 38 de ofițeri și agenți de poliție de frontieră și funcționari vamali, suspectați de constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită, în calitate de autori sau complici.
Dosarul DNA este unul dintre cele mai ample anchete de corupție desfășurate în ultimii ani la frontiera României cu Ucraina și vizează mecanismele prin care, potrivit procurorilor, mita ar fi fost colectată și distribuită sistematic în interiorul structurilor de control de la Halmeu.