Lovitură pentru șoferi: prețurile la motorină ar putea rămâne ridicate încă doi ani

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 oct. 2026, 11:38

Vești proaste pentru șoferi: motorina ar putea rămâne scumpă până în 2027. Rafinăriile nu reușesc să țină pasul cu cererea, iar refacerea stocurilor pune și mai multă presiune pe prețuri.

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