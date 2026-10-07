Lovitură pentru șoferi: prețurile la motorină ar putea rămâne ridicate încă doi ani

Vești proaste pentru șoferi: motorina ar putea rămâne scumpă până în 2027. Rafinăriile nu reușesc să țină pasul cu cererea, iar refacerea stocurilor pune și mai multă presiune pe prețuri.
De ce motorina ar putea rămâne scumpă
Nikhil Bhandari, co-director al departamentului de cercetare a resurselor naturale din Asia-Pacific la Goldman Sachs, susține că prețurile produselor petroliere trebuie să rămână suficient de ridicate pentru a limita revenirea cererii.
„Trebuie să menținem prețurile produselor suficient de ridicate pentru a menține un anumit nivel de distrugere a cererii și anul viitor”, a declarat Bhandari pentru CNBC.
Potrivit estimărilor Goldman Sachs, diferența dintre prețul produselor rafinate premium, precum motorina și combustibilul pentru avioane, și prețul țițeiului ar putea depăși în medie 40 de dolari pe baril în 2027.
Nivelul ar fi de peste două ori mai mare decât media obișnuită, de aproximativ 20 de dolari pe baril.
Prețurile rămân ridicate chiar dacă petrolul Brent se stabilizează
Presiunea asupra prețurilor motorinei ar putea continua chiar dacă țițeiul Brent se stabilizează în jurul valorii de 80 de dolari pe baril.
Goldman Sachs estimează că normalizarea treptată a fluxurilor de țiței prin Strâmtoarea Ormuz ar putea contribui la stabilizarea pieței petrolului, însă problema produselor rafinate ar rămâne.
Dacă cererea își revine în 2027, sistemul global de rafinare ar trebui să funcționeze la unul dintre cele mai ridicate niveluri de utilizare din ultimele două decenii.
Stocurile de motorină au nevoie de timp pentru refacere
Analiștii Goldman Sachs consideră că actuala reducere a consumului nu înseamnă neapărat că cererea de produse petroliere a dispărut.
Baden Moore, analist în cercetarea resurselor și energiei, a declarat pentru CNBC că cererea de produse petroliere rămâne în mare parte intactă.
Piața a fost echilibrată prin reducerea consumului, retragerea unor rezerve și gestionarea stocurilor, dar și prin optimizarea activității rafinăriilor.
Refacerea stocurilor globale în paralel cu satisfacerea cererii ar putea dura până la doi ani, potrivit analistului.
Capacitatea de rafinare continuă să scadă
Un alt motiv de îngrijorare este evoluția capacității globale de rafinare.
Goldman Sachs estimează că 2026 va fi un nou an de scădere a capacității de rafinare. În afara Chinei, capacitatea ar urma să se reducă cu aproximativ 300.000 de barili pe zi.
În același timp, stocurile de produse petroliere ar putea încheia 2026 la cel mai redus nivel al zilelor de aprovizionare înregistrat din 2015.
G7 încearcă să calmeze piața
Țările G7 au convenit recent să elibereze aproximativ 100 de milioane de barili de țiței și produse rafinate pe o perioadă de patru luni.
Planul prevede inclusiv o cantitate importantă de motorină pusă pe piață în primele 20 de zile.
Analiștii nu se așteaptă însă ca această măsură să rezolve pe termen lung problema disponibilității produselor rafinate sau să ducă la o scădere semnificativă și durabilă a prețurilor.
Pentru șoferi, concluzia este una neplăcută: motorina ar putea rămâne scumpă încă o perioadă, chiar și în cazul unei stabilizări a prețului petrolului.