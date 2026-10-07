Un tânăr de 18 ani din Argeș a închiriat o mașină, apoi a vândut-o. Cum a ajuns să reclame că i-a fost furată

Caz neobișnuit în Argeș, unde o mașină dată dispărută a ajuns în centrul unei anchete. Un tânăr de 18 ani ar fi închiriat autoturismul, l-ar fi vândut, iar apoi ar fi reclamat că acesta a fost furat.
A închiriat mașina și trebuia să o returneze
Un tânăr de 18 ani, originar din comuna Leordeni, județul Argeș, a ajuns în atenția polițiștilor după ce ar fi închiriat un autoturism în valoare de aproximativ 20.000 de euro de la o persoană din județul Cluj.
Potrivit anchetatorilor, mașina trebuia restituită proprietarului la expirarea perioadei convenite.
În loc să returneze autoturismul, tânărul i-ar fi telefonat proprietarului și i-ar fi spus că mașina a fost furată.
Mașina închiriată ar fi fost vândută
În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că situația ar fi fost diferită de cea prezentată proprietarului.
Potrivit anchetei, tânărul ar fi găsit un cumpărător și ar fi vândut autoturismul pe care îl închiriase.
Pentru realizarea tranzacției, acesta ar fi folosit și documente tehnice falsificate, susțin anchetatorii.
Proprietarul mașinii a sesizat Poliția, iar cazul a intrat în atenția ofițerilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Argeș.
Două percheziții în Argeș. Mașina a fost recuperată
Polițiștii au făcut două percheziții domiciliare în cadrul anchetei. Una dintre descinderi a avut loc la domiciliul tânărului care ar fi închiriat autoturismul, iar cealaltă la persoana care ar fi cumpărat mașina.
În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate mai multe probe considerate relevante pentru anchetă.
Totodată, autoturismul a fost găsit și recuperat de polițiști.
Mașina, a cărei valoare este estimată la aproximativ 20.000 de euro, urmează să fie restituită proprietarului.
Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore
După ce a fost identificat, tânărul a fost dus la audieri și reținut pentru 24 de ore.
Ulterior, procurorii au dispus cercetarea acestuia sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Pe numele său a fost deschis un dosar penal în care sunt investigate patru infracțiuni.
Patru infracțiuni, în dosarul penal
Tânărul este cercetat pentru abuz de încredere, înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.
Cercetările sunt continuate de polițiști sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni.
Anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările în care autoturismul a fost închiriat, vândut și ulterior reclamat ca fiind furat.
Mașinile închiriate, revândute ilegal, în atenția polițiștilor
Cazul din Argeș nu este singular. În ultimii ani, polițiștii au investigat mai multe situații în care autoturismele închiriate au fost înstrăinate fără acordul proprietarilor.
Într-un caz anchetat în ianuarie 2026, trei autoturisme închiriate pentru activități de ridesharing ar fi fost vândute ilegal, iar două dintre acestea ar fi fost ulterior înmatriculate folosind documente nereale.
Astfel de situații pot genera probleme juridice și pentru persoanele care cumpără autoturismele. În funcție de circumstanțele concrete și de ceea ce știa sau putea ști cumpărătorul despre proveniența vehiculului, acesta poate ajunge la rândul său în atenția autorităților și poate pierde atât autoturismul, cât și banii plătiți.