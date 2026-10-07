Un tânăr de 18 ani din Argeș a închiriat o mașină, apoi a vândut-o. Cum a ajuns să reclame că i-a fost furată

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 oct. 2026, 10:05

Caz neobișnuit în Argeș, unde o mașină dată dispărută a ajuns în centrul unei anchete. Un tânăr de 18 ani ar fi închiriat autoturismul, l-ar fi vândut, iar apoi ar fi reclamat că acesta a fost furat.

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