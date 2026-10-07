Noapte de coșmar la Kiev, chiar de ziua lui Putin. Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone: doi oameni au murit

Rusia a atacat masiv Kievul cu rachete și drone în noaptea de marți spre miercuri, chiar în ziua în care Vladimir Putin împlinește 74 de ani. Loviturile au vizat mai multe zone ale capitalei Ucrainei, unde au fost raportate explozii puternice, incendii și pagube.
Cel puțin două persoane au murit în urma atacului, potrivit autorităților ucrainene. Loviturile au venit după ce președintele Volodimir Zelenski avertizase că Moscova pregătește un atac de amploare, potrivit Kyiv Independent. Primele explozii au fost auzite în jurul orei locale 03:15. Cu puțin timp înainte, Forțele Aeriene ucrainene avertizaseră că mai multe bombardiere strategice rusești Tu-95 se apropiau de zona din care puteau fi lansate rachete.
Jurnaliștii aflați la Kiev au relatat că exploziile s-au produs una după alta, la intervale scurte. În mai multe zone ale capitalei au fost observate flăcări și coloane de fum, iar Kyiv Independent a relatat că cel puțin două persoane au fost ucise în districtul Darnîțki. Un nou val de explozii a fost auzit aproximativ două ore mai târziu, în jurul orei 05:15. Zgomotele puternice au indicat că atacul cu rachete asupra capitalei ucrainene continua.
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că au fost înregistrate lovituri și pagube în mai multe sectoare ale orașului. În Obolon ar fi fost lovită o zonă nerezidențială, iar în Podil au fost avariate spații de depozitare, în timp ce fragmente de rachete au provocat incendii în districtele Șevcenkivski și Darnîțki. Reuters a confirmat că atacurile au avariat clădiri și depozite din capitală.
Zelenski avertizase că Rusia pregătește un atac de amploare
Atacul cu rachete a fost precedat de un val de drone îndreptate spre Kiev. Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, aparatele fără pilot au început să se îndrepte spre capitală încă de marți seară, iar autoritățile au activat alarma aeriană. Cu doar câteva ore înainte de atac, Volodimir Zelenski le ceruse ucrainenilor să trateze cu maximă seriozitate alertele aeriene. Președintele ucrainean susținea că informațiile primite de serviciile de informații indicau pregătirea unei lovituri rusești de mari proporții.
„Vă rog, aveți grijă de voi. Vă rog să reacționați la semnalele de pericol privind rachetele”, le-a transmis președintele ucrainean cetățenilor. Mesajul a venit înainte ca atacurile cu drone și rachete să lovească Kievul.
Miercuri dimineață, amploarea totală a pagubelor nu fusese încă stabilită. Autoritățile au avertizat că bilanțul ar putea fi modificat pe măsură ce echipele de salvare verifică zonele afectate de atac.
Atacul a avut loc chiar de ziua lui Vladimir Putin
Bombardamentul din 7 octombrie a avut loc chiar în ziua în care președintele rus Vladimir Putin împlinește 74 de ani. Coincidența a fost remarcată de presa ucraineană, în condițiile în care atacul s-a numărat printre cele mai intense lovituri recente asupra Kievului. Moscova susține în mod constant că atacurile sale sunt îndreptate împotriva obiectivelor militare și a infrastructurii folosite de armata ucraineană. Kievul acuză însă Rusia că lovește în mod repetat zone civile și infrastructură esențială. În același timp, Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone pe teritoriul Rusiei. Cu o zi înainte, drone ucrainene au vizat regiunea Moscovei într-unul dintre cele mai ample raiduri de acest tip, iar autoritățile ruse au anunțat victime și pagube.