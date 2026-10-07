Noapte de coșmar la Kiev, chiar de ziua lui Putin. Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone: doi oameni au murit

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 oct. 2026, 08:22

Rusia a atacat masiv Kievul cu rachete și drone în noaptea de marți spre miercuri, chiar în ziua în care Vladimir Putin împlinește 74 de ani. Loviturile au vizat mai multe zone ale capitalei Ucrainei, unde au fost raportate explozii puternice, incendii și pagube.

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