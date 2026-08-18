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Spania, zguduită de un nou cutremur puternic. Imagini dramatice

Cutremur

Cutremur

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat18 aug. 2026, 19:40
SursăRealitatea PLUS

Un nou cutremur cu magnitudinea de 4,8 pe scara Richter și mai multe replici zguduie Spania. Autoritățile din Andaluzia au confirmat rănirea ușoară a trei persoane. Președintele comunității autonome a cerut populației "prudență maximă" și calm, mai ales că experții spun că e foarte probabil să continue replicile în perioada următoare. Rezidenții sunt speriați de seismele repetate din ultima vreme.

Panică uriașă printre oameni după noul cutremur uriaș

Locuitorii din Granada au simțit timp de câteva secunde cum pământul le fuge iar de sub picioare. Seismul s-a produs la o adâncime de 5 km, fiind resimțit în mai multe localități din regiune.

Mișcarea seismică a fost una dintre cele mai puternice înregistrate până în prezent în seria care a afectat provincia începând cu data de 14 august.

Cutremurul de marți a avut peste 100 replici între 3,9 și 4,2 magnitudine. Autoritățile au raportat 3 persoane care au suferit răni ușoare până în acest moment. Institutul Seismologic monitorizează întreaga zonă având în vedere activitatea seismică repetată din ultima vreme.

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