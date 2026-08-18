Spania, zguduită de un nou cutremur puternic. Imagini dramatice

Publicat 18 aug. 2026, 19:40 Sursă Realitatea PLUS

Un nou cutremur cu magnitudinea de 4,8 pe scara Richter și mai multe replici zguduie Spania. Autoritățile din Andaluzia au confirmat rănirea ușoară a trei persoane. Președintele comunității autonome a cerut populației "prudență maximă" și calm, mai ales că experții spun că e foarte probabil să continue replicile în perioada următoare. Rezidenții sunt speriați de seismele repetate din ultima vreme.

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