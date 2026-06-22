Volodimir Zelenski, după demisia lui Keir Starmer: ”Îţi mulţumesc pentru toată cooperarea noastră”. Reacția Kremlinului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 17:33

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a transmis luni mulțumiri premierului britanic demisionar, Keir Starmer, pentru sprijinul acordat Kievului. În același timp, Kremlinul a declarat că nu anticipează o schimbare în relațiile dintre Rusia și Regatul Unit, despre care susține că au ajuns deja la cel mai scăzut nivel,

Distribuie articolul