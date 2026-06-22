Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a transmis luni mulțumiri premierului britanic demisionar, Keir Starmer, pentru sprijinul acordat Kievului. În același timp, Kremlinul a declarat că nu anticipează o schimbare în relațiile dintre Rusia și Regatul Unit, despre care susține că au ajuns deja la cel mai scăzut nivel,
”Keir, îţi mulţumesc pentru toată cooperarea noastră, susţinerea şi deciziile comune care au contribuit la consolidarea Europei noastre şi la apărarea vieţilor”, a scris Volodimir Zelenski pe X.
Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a apreciat, într-o conferinţă zilnică de presă, că există ”puţine şanse” ca ”oricine de pe actuala scenă politică britanică” să adopte ”o poziţie diferită de cea a lui Keir Starmer referitor la relaţiile naostre biltarale”.
Keir Starmer a demisionat din funcția de premier al Marii Britanii
Vă reamintim că Keir Starmer a anunțat luni că demisionează din funcția de prim-ministru al Marii Britanii și lider al Partidului Laburist, într-un discurs ținut în fața reședinței de pe Downing Street în care a făcut un bilanț al mandatului său la conducerea formațiunii de centru-stânga.
Înainte de a-și anunța decizia, Starmer a declarat că a preluat un partid „falimentat politic, financiar și moral”, precizând că i s-a spus „în repetate rânduri” că laburiștii „sunt terminați”. „Am demonstrat că acei oameni greșeau”, a subliniat el.
Printre realizările mandatului său, liderul demisionar a enumerat eliminarea antisemitismului din partid, precum și „restabilirea încrederii în economie, apărare și securitate națională”.
Starmer a recunoscut că partidul și-a pus întrebarea dacă el este cel mai potrivit să conducă laburiștii în următoarele alegeri generale. „Am auzit răspunsul partidului meu la această întrebare și îl accept cu demnitate”, a afirmat el.
„Fiecare decizie pe care am luat-o a avut ca scop să pun pe primul loc țara pe care o iubesc”, a mai spus Starmer, înainte de a anunța oficial: „Îmi depun mandatul de lider al Partidului Laburist.”
Starmer este al șaptelea premier britanic care părăsește funcția în ultimul deceniu.