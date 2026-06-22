Ucraina a lovit un centru rus de comunicaţii prin satelit din regiunea Moscovei.

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 18:18

Armata ucraineană a anunțat că a efectuat un atac asupra unui centru rus de comunicații prin satelit situat în orașul Dubna, în regiunea Moscovei. Potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, incidentul a vizat o infrastructură considerată strategică pentru sistemele de comunicații militare ruse, transmite publicația ucraineană Ukrainska Pravda.

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