Femeie de 28 de ani, dată dispărută în Năvodari. Poliția și familia cer sprijinul populației pentru găsirea Florentinei

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 iun. 2026, 08:23

Autoritățile și familia fac apel la sprijinul cetățenilor pentru găsirea Florentinei Loredana Constantinescu, o tânără în vârstă de 28 de ani, care a fost dată dispărută după ce a fost văzută ultima dată în orașul Năvodari, județul Constanța.

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