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Femeie de 28 de ani, dată dispărută în Năvodari. Poliția și familia cer sprijinul populației pentru găsirea Florentinei

Femeie dispărută

Femeie dispărută

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 iun. 2026, 08:23

Autoritățile și familia fac apel la sprijinul cetățenilor pentru găsirea Florentinei Loredana Constantinescu, o tânără în vârstă de 28 de ani, care a fost dată dispărută după ce a fost văzută ultima dată în orașul Năvodari, județul Constanța.

Orice informație care ar putea contribui la localizarea acesteia este considerată importantă și trebuie transmisă de urgență autorităților.

Cine este persoana dispărută

Potrivit datelor disponibile, Florentina Loredana Constantinescu s-a născut la data de 19 februarie 1997, în Sectorul 6 al municipiului București, unde are și domiciliul.

La momentul dispariției, femeia se afla în Năvodari, județul Constanța.

Semnalmentele acesteia sunt:

înălțime: aproximativ 175 de centimetri;

greutate: aproximativ 65 de kilograme;

cetățenie: română.

Apel către populație

Autoritățile îi îndeamnă pe toți cei care au văzut-o pe Florentina Loredana Constantinescu sau dețin informații despre locul în care s-ar putea afla să contacteze imediat Poliția.

Orice detaliu, indiferent cât de neînsemnat ar părea, poate fi esențial pentru găsirea persoanei dispărute.

Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să apeleze de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

Polițiștii desfășoară activități specifice pentru identificarea tinerei și verifică toate informațiile primite. În paralel, familia și apropiații speră ca apelul public să contribuie la găsirea acesteia în cel mai scurt timp.

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