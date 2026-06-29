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Social· 1 min citire
Femeie de 28 de ani, dată dispărută în Năvodari. Poliția și familia cer sprijinul populației pentru găsirea Florentinei
Femeie dispărută
Autoritățile și familia fac apel la sprijinul cetățenilor pentru găsirea Florentinei Loredana Constantinescu, o tânără în vârstă de 28 de ani, care a fost dată dispărută după ce a fost văzută ultima dată în orașul Năvodari, județul Constanța.
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