Greșeala banală care îi poate lăsa pe șoferi fără certificatul de înmatriculare: amenda poate trece de 1.600 de lei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 09:56

Un far ars poate aduce amenzi de peste 1.600 de lei și chiar reținerea certificatului de înmatriculare. Șoferii trebuie să verifice periodic sistemul de iluminare al mașinii.

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