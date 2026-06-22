Ținuta ideală la nuntă: cum să fii elegantă fără să eclipsezi mireasa

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 09:36

Alegerea ținutei pentru o nuntă ține de echilibru, eleganță și respect față de eveniment, iar câteva reguli simple te pot ajuta să eviți greșelile vestimentare.

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