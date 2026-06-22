Ținuta ideală la nuntă: cum să fii elegantă fără să eclipsezi mireasa

Alegerea ținutei pentru o nuntă ține de echilibru, eleganță și respect față de eveniment, iar câteva reguli simple te pot ajuta să eviți greșelile vestimentare.
Nu purta alb, crem sau ivory
Cea mai cunoscută regulă este și una dintre cele mai importante: nu purta alb la o nuntă, dacă nu ești mireasa. Albul, ivoriul, cremul foarte deschis, șampania pală sau nuanțele care pot semăna cu o rochie de mireasă ar trebui evitate.
Chiar dacă rochia ta nu este una de mireasă, o ținută albă poate părea nepotrivită în fotografii și poate da impresia că nu ai ținut cont de rolul special al miresei. În ziua nunții, mireasa trebuie să fie singura care poartă, în mod tradițional, această culoare.
Dacă îți plac nuanțele luminoase, poți alege roz pudrat, bleu pal, verde salvie, lila, piersică, nude mai închis sau tonuri pastelate care nu se confundă cu albul.
Nu alege o rochie prea sexy
O nuntă nu este locul potrivit pentru o ținută excesiv de provocatoare. Rochiile foarte scurte, decolteurile adânci, crăpăturile exagerate, materialele transparente sau decupajele agresive pot atrage atenția într-un mod greșit.
Eleganța nu înseamnă să ascunzi complet corpul, dar înseamnă echilibru. Dacă alegi un decolteu mai vizibil, păstrează lungimea rochiei mai decentă. Dacă rochia are spatele gol, evită și o crăpătură foarte înaltă. O singură zonă accentuată este suficientă.
La o nuntă, este bine să arăți rafinat, nu ca și cum ai merge într-un club. Ținuta trebuie să fie feminină, dar și potrivită momentului.
Nu purta negru din cap până în picioare, dacă evenimentul este foarte festiv
Negrul este elegant, subțiază silueta și este ușor de purtat, dar la o nuntă poate părea prea sobru dacă este ales într-o variantă rigidă, lipsită de lumină și accesorii. O rochie neagră simplă, combinată cu pantofi negri, geantă neagră și machiaj dramatic poate duce ținuta într-o zonă prea apropiată de doliu.
Asta nu înseamnă că negrul este interzis. O rochie neagră elegantă poate fi foarte potrivită, mai ales la o nuntă de seară.
Secretul este să o îndulcești cu accesorii fine, bijuterii luminoase, sandale delicate, texturi elegante sau un machiaj proaspăt.
Dacă vrei o alternativă mai caldă, poți alege bleumarin, verde smarald, bordo, prună, ciocolatiu, gri perlat sau albastru petrol.
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