Advertising
Advertising
Timp Liber· 2 min citire
Calea Victoriei, închisă traficului în weekend pentru „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană"
Străzi deschise - București
Publicat23 iun. 2026, 09:17
Actualizat23 iun. 2026, 09:18
Calea Victoriei va fi restricționată circulației rutiere sâmbătă și duminică, în intervalul orar 09:00 – 22:00, pentru desfășurarea proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană".
Citește și
- 09:32A murit Clive Davis, omul care a creat staruri precum Whitney Houston, Santana sau Alicia Keys
- 08:34Schimbări astrale uluitoare în iulie 2026: trei zodii ies din stagnare și intră într-o perioadă favorabilă
- 12:57Cum să ai pielea fermă mai mult timp. 12 pași care încetinesc îmbătrânirea
- 11:58Șapte alimente considerate sănătoase care pot provoca balonare. Avertismentul unui nutriționist
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News