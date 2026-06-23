Sânzienele sau Drăgaica, sărbătoarea magică a solstițiului de vară: tradiții, credințe și ritualuri străvechi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 10:57

Ziua de 24 iunie, cunoscută în calendarul popular drept Sânziene sau Drăgaica, este una dintre cele mai încărcate de simboluri sărbători românești, asociată cu solstițiul de vară, fertilitatea, protecția holdelor și ritualuri considerate magice în credința populară.

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