Sânzienele sau Drăgaica, sărbătoarea magică a solstițiului de vară: tradiții, credințe și ritualuri străvechi

Ziua de 24 iunie, cunoscută în calendarul popular drept Sânziene sau Drăgaica, este una dintre cele mai încărcate de simboluri sărbători românești, asociată cu solstițiul de vară, fertilitatea, protecția holdelor și ritualuri considerate magice în credința populară.
În calendarul popular românesc, 24 iunie marchează sărbătoarea Sânzienelor, numită în unele regiuni și Drăgaica, o zi asociată cu solstițiul de vară și cu un complex de credințe și ritualuri arhaice legate de natură, fertilitate și protecția recoltelor.
Ce spune tradiția
Potrivit tradiției, Drăgaica este o divinitate agrară protectoare a lanurilor de grâu și a femeilor măritate, care se naște simbolic pe 9 martie, odată cu moartea Babei Dochia, și ajunge la maturitate în mod miraculos la 24 iunie, în ziua solstițiului de vară.
Sânzienele, în cultura populară
În cultura populară, Sânzienele sunt asociate atât cu plantele cu același nume - flori din familia Rubiaceae, cunoscute sub denumirea de sânziana galbenă (Galium verum) și sânziana albă (Galium molugo) - cât și cu reprezentări mitologice. Planta crește spontan în fânețe, livezi, pe marginea drumurilor și în zone împădurite, fiind cunoscută sub denumiri diferite în funcție de regiune: „sânziana” în Transilvania, Oltenia și alte zone, și „drăgaica” în Dobrogea, Moldova și Muntenia.
Încă din perioada lui Dimitrie Cantemir, Sânzienele erau descrise atât ca entități fitomorfe (flori), cât și ca ființe antropomorfe, considerate zâne frumoase, asociate cultului solar și ritualurilor nocturne. În credința populară, ele sunt văzute ca preotese ale soarelui, care dansează în noaptea de 24 iunie într-o horă rituală, moment în care, potrivit tradiției, „cerurile se deschid”.
Originea mitologică a Drăgaicei
În mitologia populară românească, Drăgaica este văzută ca o continuare a unui vechi cult al Marii Zeițe, cu valențe solare, lunare și agrare, comparată de unii etnologi cu divinități din mitologiile greacă și romană, precum Artemis, Diana sau Iuno.
Sărbătoarea este însoțită de numeroase tradiții și obiceiuri. Una dintre cele mai cunoscute este împletirea cununilor de sânziene și spice de grâu, considerate simboluri ale protecției și fertilității. Acestea sunt agățate la porți, ferestre, cruci de hotar sau în cimitire, fiind considerate apărătoare ale caselor și recoltelor.
Cununa de Sânziene – simbol al protecției și fertilității
În credința populară, cununa de Sânziene are și rol de oracol: aruncată pe acoperiș, ar putea prezice norocul, căsătoria sau destinul unei persoane. Fetele necăsătorite obișnuiau să pună florile sub pernă în noaptea de Sânziene pentru a-și visa ursitul.
Tot în această perioadă, florile culese sunt duse la biserică pentru a fi sfințite sau păstrate ca talismane de protecție. În unele zone, se crede că Sânzienele pot aduce fertilitate, sănătate și belșug, dar și că pot provoca furtuni sau grindină dacă ziua lor este ignorată.
Astfel, Sânzienele rămân una dintre cele mai bogate și simbolice sărbători ale calendarului popular românesc, în care natura, mitologia și credința se împletesc într-un complex ritualic transmis din generație în generație.