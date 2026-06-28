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Social· 1 min citire
Român, față în față cu doi urși, în pădure: ce a făcut ca să scape
Urs/ Profimedia
O plimbare prin pădure s-a transformat într-un moment tensionat pentru un român, care a fost nevoit să se refugieze într-un copac după ce a dat nas în nas cu ursul. Nu cu unul, ci ... chiar cu doi!
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