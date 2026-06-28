Se scurtează drumul spre Grecia și Turcia! Au început lucrările la autostrada Ruse-Veliko Tărnovo

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 19:24

România către sudul Balcanilor.rescrie leadul În Bulgaria au început lucrările la autostrada care va conecta Ruse, la granița cu România, de Veliko Tărnovo, marcând prima etapă a unui proiect amplu ce urmărește îmbunătățirea legăturilor rutiere dintre Europa de Nord-Est și sudul Balcanilor, cu extensii planificate spre Grecia și Turcia. Proiectul, reluat după mai mulți ani de întârzieri, este așteptat să fluidizeze semnificativ traficul pe ruta România-Balcani.

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