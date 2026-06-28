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Se scurtează drumul spre Grecia și Turcia! Au început lucrările la autostrada Ruse-Veliko Tărnovo

Șosea Bulgaria/ Profimedia

Șosea Bulgaria/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 19:24

România către sudul Balcanilor.rescrie leadul În Bulgaria au început lucrările la autostrada care va conecta Ruse, la granița cu România, de Veliko Tărnovo, marcând prima etapă a unui proiect amplu ce urmărește îmbunătățirea legăturilor rutiere dintre Europa de Nord-Est și sudul Balcanilor, cu extensii planificate spre Grecia și Turcia. Proiectul, reluat după mai mulți ani de întârzieri, este așteptat să fluidizeze semnificativ traficul pe ruta România-Balcani.

Noua autostradă Ruse-Veliko Tărnovo pornește de la viitorul pod peste Dunăre de la Ruse (aflat în construcție) și se va întinde până în zona Debeleț, unde traficul se va ramifica spre Pasul Șipka și Pasul Republicii, potrivit HotNews.

Autoritățile bulgare susțin că această șosea de mare viteză va deveni o legătură importantă între Europa de Nord-Est și sudul continentului, conectând în perspectivă Marea Baltică de Marea Mediterană.

Proiectul „Autostrăzii Uitate”

Tronsonul face parte dintr-un proiect mai amplu care ar urma să lege Ruse (granița cu România) de Sofia și de punctul de frontieră Makaza, către Grecia. Inițiativa a fost blocată în mai multe rânduri în ultimii ani, însă lucrările au fost reluate sau demarate pe anumite segmente.

Situația principalelor loturi

  • Lotul 1 (Ruse – Byala, 40,6 km): lucrările au început recent, după aproximativ patru ani de amânări. Proiectul este estimat la circa 450 de milioane de euro, cu termen de finalizare în 2029.

  • Lotul 2 (Centura Byala, 35,4 km): lucrările au început în 2023, însă au fost necesare ajustări tehnice din cauza solului instabil. Finanțarea parțială este asigurată din fonduri europene, în valoare de aproximativ 1 miliard de euro pentru primele două loturi.

  • Lotul 3 (Byala – Veliko Tărnovo, ~60 km): se află în faza de licitație, ofertele tehnice fiind deschise în iunie 2026. Costul estimat este de 1,82 miliarde de euro.

Extindere spre Grecia prin concesiune

Bulgaria are în plan extinderea autostrăzii de la Veliko Tărnovo către Stara Zagora, Haskovo și punctul de frontieră Makaza. Traseul ar include și lucrări complexe, inclusiv tuneluri prin Munții Balcani.

Pentru accelerarea proiectului, autoritățile iau în calcul realizarea acestei extensii prin concesiune, urmând ca un constructor privat să își recupereze investiția prin taxe de drum.

Potrivit ministrului dezvoltării regionale, Ivan Shishkov, obiectivul este finalizarea completă a rutei până la granița cu Grecia.

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