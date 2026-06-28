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Social· 1 min citire
Doi copii, răniți după ce trotineta pe care se aflau a fost lovită de o mașină, în Alba Iulia
Trotinetă/ Arhivă foto
Doi minori, în vârstă de 13 și 14 ani, au fost răniți duminică în municipiul Alba Iulia, după ce trotineta electrică pe care se aflau a fost lovită de un autoturism. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele producerii accidentului.
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