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Doi copii, răniți după ce trotineta pe care se aflau a fost lovită de o mașină, în Alba Iulia

Trotinetă/ Arhivă foto

Trotinetă/ Arhivă foto

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 19:04

Doi minori, în vârstă de 13 și 14 ani, au fost răniți duminică în municipiul Alba Iulia, după ce trotineta electrică pe care se aflau a fost lovită de un autoturism. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele producerii accidentului.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Alba, evenimentul rutier s-a produs pe strada Cloșca din municipiu.

Din primele verificări, cei doi copii s-ar fi angajat în traversarea neregulamentară a străzii, moment în care au fost surprinși și loviți de un autoturism.

„Doi minori, în vârstă de 13, respectiv 14 ani, în timp ce se deplasau pe o trotinetă electrică, s-ar fi angajat în traversarea neregulamentară a străzii, fiind surprinși și accidentați de un autoturism”, a transmis Poliția județeană Alba.

La momentul transmiterii acestei știri, cei doi copii primeau îngrijiri medicale la fața locului, urmând ca ulterior să fie evaluată starea acestora și, eventual, transportați la spital.

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