Doi copii, răniți după ce trotineta pe care se aflau a fost lovită de o mașină, în Alba Iulia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 19:04

Doi minori, în vârstă de 13 și 14 ani, au fost răniți duminică în municipiul Alba Iulia, după ce trotineta electrică pe care se aflau a fost lovită de un autoturism. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele producerii accidentului.

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