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Detalii șocante în cazul fetiței ucise de un șofer băut, în Timiș. Bărbatul este chiar unchiul copilei

Accident Timiș / Captură video

Accident Timiș / Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iun. 2026, 18:30
SursăRealitatea PLUS

Detalii șocante ies la iveală în cazul fetei de 10 ani spulberată cu mașina de un șofer băut. Individul de la volan este chiar unchiul minorei. Şocant este faptul că, în loc să îi ofere primul ajutor, acesta a fugit de la locul accidentului. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și umează să ajungă în fața procurorilor cu propunere de arestare preventivă. Vă reamintesc că o altă copilă, de 11 ani, a fost și ea rănită în impactul violent. Vă avertizăm că urmează informații și detalii cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

O tragedie cumplită s-a petrecut în județul Timiș. O fetiță de doar 10 ani a murit, iar prietena ei de 11 ani a fost rănită după ce bicicleta pe care se aflau a fost lovită de o mașină.

Accidentul s-a produs în localitatea Gelu. La volan era un bărbat de 49 de ani care, în loc să oprească și să le ajute pe cele două fetițe, a ales să fugă de la locul accidentului. Polițiștii l-au l-au găsit câteva ore mai târziu și au descoperit că era băut. Acesta avea o alcoolemie foarte mare, de 1,33 miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat.

Șocant este faptul că șoferul este chiar unchiul fetiței care și-a pierdut viața. Cealaltă copilă de 11 ani a fost transportată la spital și este în afara oricărui pericol.

Între timp, bărbatul a fost reținut și este cercetat pentru ucidere din culpă, rănirea celeilalte fetițe, conducerea sub influența alcoolului și fugă de la locul accidentului.

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