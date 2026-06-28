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Social· 1 min citire
Detalii șocante în cazul fetiței ucise de un șofer băut, în Timiș. Bărbatul este chiar unchiul copilei
Accident Timiș / Captură video
Publicat28 iun. 2026, 18:30
SursăRealitatea PLUS
Detalii șocante ies la iveală în cazul fetei de 10 ani spulberată cu mașina de un șofer băut. Individul de la volan este chiar unchiul minorei. Şocant este faptul că, în loc să îi ofere primul ajutor, acesta a fugit de la locul accidentului. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și umează să ajungă în fața procurorilor cu propunere de arestare preventivă. Vă reamintesc că o altă copilă, de 11 ani, a fost și ea rănită în impactul violent. Vă avertizăm că urmează informații și detalii cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
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