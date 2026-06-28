Rogobete, atac dur la Bolojan pe tema posturilor blocate din spitale: „Vă folosiți doar de cuvântul reformă”

Alexandru Rogobete, fost ministru PSD al Sănătății, lansează un atac dur la adresa premierului demis Ilie Bolojan. Acesta îl acuză că a blocat scoaterea la concurs a unor posturi din spitale, deși sistemul medical avea nevoie urgentă de personal.
Rogobete susține că, în timp ce se vorbea public despre „reformă”, spitalele se confruntau cu lipsă de medici, iar tinerii specialiști ajungeau să nu aibă unde să profeseze. În opinia fostului ministru, reforma invocată de Bolojan nu a însemnat soluții pentru sistem, ci blocaje care au afectat atât medicii, cât și pacienții.
Rogobete: peste 2.000 de medici specialiști au primit diplome, dar nu și locuri de muncă
Fostul ministru al Sănătății spune că, în perioada mandatului său, a semnat peste 2.000 de diplome pentru medici specialiști. Este vorba despre tineri care au terminat rezidențiatul, au promovat examenul de specialitate și erau pregătiți să intre în sistem.
Problema, spune Rogobete, a apărut după aceea. Mulți dintre acești medici nu au avut posturi disponibile, deși spitalele aveau nevoie de personal.
„Hai să aprindem puțin lumina. Pentru că, dacă tot acesta este sloganul pe care s-au cheltuit milioane în ultimele săptămâni, măcar să vorbim și despre realitate.
Ca fost ministru al Sănătății am semnat peste 2.000 de diplome de medic specialist. Peste 2.000 de tineri care au terminat rezidențiatul, au promovat examenul de specialitate și au primit recunoașterea oficială a profesiei prin semnătura mea.
Știți ce au primit mai departe? În foarte multe cazuri, șomeri.”
Acuzații directe la adresa lui Bolojan
Alexandru Rogobete acuză că posturile necesare din spitale nu au fost scoase la concurs, deși managerii unităților medicale cereau personal. Fostul ministru susține că spitalele nu mai aveau cu cine acoperi gărzile, în timp ce medicii tineri rămâneau fără locuri de muncă.
„De ce? Pentru că nu a fost de acord cu scoaterea la concurs nici măcar a posturilor de care spitalele aveau disperată nevoie. Pentru cǎ fǎcea "reformǎ"! În aceeași perioadă, managerii de spitale îmi spuneau că nu mai au cu cine acoperi gărzile. Pacienții aveau dreptate când cereau medici. Colegii mei aveau dreptate când cereau locuri de muncă. Iar eu eram între cele două tabere, încercând să găsesc soluții acolo unde alții blocau deciziile.”
„Aceasta este reforma?”
Fostul ministru pune sub semnul întrebării modul în care Ilie Bolojan a înțeles reforma. Rogobete susține că nu poți vorbi despre eficientizarea sistemului medical atunci când pregătești medici pe bani publici, dar apoi îi lași fără posibilitatea de a lucra.
„Aceasta este reforma? Să formezi medici pe bani publici, să investești ani de pregătire în ei și apoi să-i lași fără posibilitatea de a profesa, în timp ce spitalele duc lipsă de personal? Reforma nu înseamnă să oprești sistemul. Reforma înseamnă să-l faci să funcționeze mai bine.”
Rogobete îl acuză pe Bolojan că folosește reforma ca slogan
Alexandru Rogobete merge mai departe și spune că reforma a ajuns să fie folosită mai mult ca instrument de imagine decât ca politică publică reală. În opinia sa, Ilie Bolojan și oamenii din jurul său vorbesc despre reformă, dar nu livrează rezultate concrete.
„Din păcate, astăzi se vorbește mult despre reformă, dar prea puțin se construiește. Cuvântul a devenit un instrument de comunicare, nu o politică publică. Cine cunoaște tehnicile de comunicare înțelege foarte bine diferența dintre percepție și realitate.
Nu faceți nicio reformă. Nici dumneavoastră, nici cei care vă înconjoară. Vă folosiți doar de cuvântul „reformă” pentru că ați înțeles că are priză în mentalul colectiv și investiți masiv în construirea acestei percepții prin campanii de comunicare. O reformă adevărată se măsoară în rezultate, nu în sloganuri. Domnule Bolojan, opriți-vă. Lăsați România să meargă înainte prin fapte, nu prin etichete.”