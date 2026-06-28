Rogobete, atac dur la Bolojan pe tema posturilor blocate din spitale: „Vă folosiți doar de cuvântul reformă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 10:47

Alexandru Rogobete, fost ministru PSD al Sănătății, lansează un atac dur la adresa premierului demis Ilie Bolojan. Acesta îl acuză că a blocat scoaterea la concurs a unor posturi din spitale, deși sistemul medical avea nevoie urgentă de personal.

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